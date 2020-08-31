Обошел Леди Гагу. Исполнитель The Weeknd получил главный приз MTV Video Music Awards

Канадский певец The Weeknd получил главную премию конкурса MTV Video Music Awards 2020 года за клип на песню "Binding Lights". С этой же композицией он получил награду в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".

Победителем в номинации "Артист года" стала Леди Гага с композицией "Streamline". Совместно с Арианой Гранде она получила призы за "Лучшую совместную работу" и за "Лучшую съемку" за их песню "Rain on me".

Ариана Гранде вместе с Джастином Бибером получила приз за клип "Stuck with U" в новой номинации "Лучшее музыкальное видео, сделанное дома", которая была учреждена в связи с пандемией коронавируса.

Канадский певец и продюсер эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd, родился в 1990 году в Торонто. Первые песни он опубликовал в Сети в конце 2010-го – композиции сразу привлекли внимание критиков. Его первый альбом "Kiss Land" вышел в 2013 году.

Напомним, дочь Майкла Джексона Пэрис, вспоминая своего отца, поделилась архивными фото певца в Instagram.

Журнал Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей за 2019 год. Седьмой год подряд рейтинг возглавил Майкл Джексон. Его творческое наследие за год принесло 60 миллионов долларов.