Социальная дистанция и несколько локаций: как прошло награждение премией MTV Video Music Awards 2020

В ночь на понедельник, 31 августа, в Нью-Йорке (США) назвали победителей престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020. Организаторы сделали все, чтобы участники как можно меньше контактировали друг с другом и сталкивались с поклонниками. Об этом пишет Daily Mail.

Обычно MTV Video Music Awards 2020 проходит в Barclays Center в Бруклине, но в этот раз ее распределили по нескольким локациям по всему городу, чтобы были соблюдены принципы социального дистанцирования. И снимали несколько последних дней, чтобы запустить трансляцию в срок, в воскресение вечером.

Так, были задействованы пять районов Нью-Йорка - Бруклин, Бронкс, Стейтен-Айленд, Куинс и Манхэттен. Видео снимали в основном на улице и монтировали с записями награждений и выступлений, который записали с артистами заранее.

Выступление исполнителя Maluma под открытым небом/Фото: скриншот

Чемпионом по переодеваниям стала Леди Гага, она меняла наряды девять раз, но каждый раз дополняла их масками, а один раз даже прозрачным шлемом, отметив, что носила их еще до пандемии.

Некоторые из многочисленных нарядов Леди Гага на церемонии MTV Video Music Awards 2020/Фото: Instagram ladygaga

В этом году MTV также добавило две категории в честь музыки, созданной во время пандемии: лучшее музыкальное видео из дома и лучшее выступление на карантине.

В 2020-м лидером по числу номинаций стали Ариана Гранде и Леди Гага – у каждой из певиц их было по девять, по семь из которых – на совместную работу Rain 0n Me. Ведущей церемонии выступила американская актриса и певица, звезда фильма "Стриптизерши" Кеке Палмер.

Кеке Палмер/Фото: скриншот

Список победителей в основных категориях выглядит следующим образом.

Видео года – The Weeknd, Blinding Lights. Исполнитель для церемонии сделал себе тематический макияж с синяками и потеками крови, чтобы продемострировать, что насилие полиции в отношении чернокожего населения продолжается.

Артист года – Леди Гага

Песня года – Леди Гага и Ариана Гранде, Rain On Me

Леди Гага и Ариана Гранде за кулисами MTV Video Music Awards 2020

Лучшая коллаборация – Леди Гага и Ариана Гранде, Rain On Me

Лучшая группа – BTS

Лучший новый артист – Doja Cat

Лучшее поп-видео – BTS, On

Лучшее хип-хоп-видео – Megan Thee Stallion, Savage

Лучшее рок-видео – Coldplay, Orphans

Лучшее альтернативное видео – Machine Gun Kelly, Bloody Valentine

Лучшее Latin-видео – Maluma ft. J Balvin, Qué Pena

Лучшее R&B-видео – The Weeknd, Blinding Lights

Лучшее K-POP-видео – BTS, On

Лучшее музыкальное видео, снятое дома – Ариана Гранде и Джастин Бибер, Stuck with U

Лучшее карантинное выступление – CNCO, Unplugged At Home

Лучшая режиссура – Тейлор Свифт, The Man (видео срежиссировала сама певица). Также Свифт исполнила в видео все главные роли: ее гримировали под стереотипных мужчин, представленных в клипе.

А Майли Сайрус стала обладательницей премии в категории "Лучшее художественное направление" за видеоработу Mother's Daughter, а также в номинации "Лучший монтаж" за эту же работу.

Майли Сайрус на награждении MTV Video Music Awards 2020

Сейчас критики считают, что награждение MTV Video Music Awards 2020 стало своеобразной тренировкой для грядущих церемоний и показало неплохой пример, как можно устроить шоу в условиях пандемии. Правда для этого пришлось отказаться от традиционных массовых "прогулок" звезд по красной дорожке и ограничить количество поклонников, который всегда собираются у ограждений, чтобы посмотреть на кумиров.