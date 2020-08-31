В США создали петицию против засилия новостей о Меган и Гарри

На сайте Change.org опубликована петиция, которая направлена против навязчивой подачи новостей о Меган Маркл в американских СМИ. Граждане Америки откровенно недовольны тем, что герцоги Сассекские проявляют высокую медийную активность во время президентских кампаний.

Петиция получила название "Меган Маркл и просто Гарри, пожалуйста, прекратите захватывать американские СМИ" ("Meghan Markle & Just Harry, please stop flooding American press"). Таким образом создатели петиции в шутку обыгрывают новость о том, что герцог Сассекский попросил называть его "просто Гарри" после того, как лишился королевского статуса.

На сайте Change.org появилась петиция, напраленная против назойливого распространения новостей о Меган Маркл в американских СМИ. Жители США недовольны, что герцоги Сассекские проявляют повышенную медиаактивность в период президентских кампаний.

В петиции отмечается, что пара уехала подальше от королевского двора, чтобы избежать пристального внимания со стороны таблоидов, но, переехав в США, сами старательно создают медийные поводы. Например, герцоги слишком часто выступают с комментариями текущих политических событий. Так, Меган выступила на саммите девушек-лидеров с Мишель Обамой и дала интервью Глории Стайнем о важности голосования.

У граждан США такая активная деятельность герцогов вызывает раздражение, особенно учитывая, что для своих медийных поводов Меган и Гарри нанимали фотографа, который затем делал рассылку фотографий в СМИ. Кроме того, в начале лета активно ходили слухи о том, что Меган Маркл планирует развивать свою карьеру в политике, особенно, на волне протестов против Дональда Трампа.