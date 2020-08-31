Не выдержал разлуки: король Таиланда помиловал свою жену и вызволил ее из тюрьмы

Экстравагантный король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, или Рама Десятый, пережидает пандемию коронавируса в роскошном альпийском отеле в окружении своего "гарема". Туда же доставят и его супругу. Об этом пишет Daily Mail.

68-летний Маха Вачиралонгкорн женился на 35-летней Сутхиде 1 мая 2019 года за несколько дней до своей коронации. Ранее она работала в авиакомпании Thai Airways, а затем исполняла обязанности командира охраны семьи принца, находясь в звании генерала армии.

Сутхида в форме летчика/Фото: Southeast Asia Globe

Король Таиланда, Сутхида и его любимый пес во время одного из визитов в Германию/Фото: Bild

Прошлой осенью между супругами произошла размолвка, после чего Сутхида впала в немилость, была лишена всех титулов и отправилась в тюрьму. По слухам, это произошло потому, что генерал армии не желала оказывать своему королю должного уважения и действовала только в своих интересах.

А когда началась пандемия, король уехал из страны и отправился в самоизоляцию в шикарный отель в Альпах, где его окружали его телохранительницы, известные в таблоидах, как "гарем" или "секс-солдаты". Для своих подруг и прислуги правитель Таиланда снял отель Grand Hotel Sonnenbichl. Несмотря на то, что сейчас все гостиницы в Германии закрыты, королю разрешили поселить там свое окружение. Также он катался по окрестностям на велосипеде в то время, как в Германии был введен комендантский час.

Отель, где остановился король Таиланда (зимнее фото)

Король с охраной катается на велосипеде во время одного из своих визитов в Альпы/Фото: Bild

Сутхида находилась все это время в тюрьме строгого режима Банг Кванг, где за заключенными, включая торговцев наркотиками, постоянно наблюдают с помощью веб-камер. В тюрьме содержится около 1000 человек, ожидающих смертной казни.

Однако король долго не выдержал в разлуке и Сутхиду освободили 28 августа. Специальным рейсом ее доставили прямо в Мюнхен, где ее встречал самолично Маха Вачиралонгкорн.

Но по слухам, он поселил ее в другом альпийском отеле под усиленной охраной в номере, куда нет доступа немецкому персоналу.