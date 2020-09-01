Выходные порознь: Тина Кунаки отправилась на Капри без Венсана Касселя

Жена французского актера Венсана Касселя с пользой провела последние дни лета, пока тот был занят на съемках. Модель устроила фотосессию на итальянском острове Капри. Об этом пишет TGcom24.

23-летняя супруга Венсана Касселя Тина Кунаки сначала отправилась в Грецию, где провела время с братом. А после отправилась на Капри, чтобы принять участие в благотворительном ужине UNICEF x Luisaviaroma, который состоялся, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире.

На Капри Кунаки прибыла за несколько дней до торжественного мероприятия и провела время вместе с друзьями. На торжественном гала-вечере модель появилась в черном платье с вырезами от Mônot.

Фото: Instagram tinakunakey



Венсан Кассель не сопровождал жену, но отметился под каждым ее новым постом в соцсетях. Пара недавно отметила вторую годовщину брака и в честь этого события Кассель сделал татуировку, посвятив ее своей молодой жене.

Фото: Instagram vincentcassel