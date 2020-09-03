Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на связке из 52 воздушных шаров

Американский иллюзионист Дэвид Блейн использовал связку из 52 воздушных шаров, наполненных гелием. Трюк получил название "Вознесение". Блейн назвал его "самым амбициозным" в своей карьере.

Полет длился около часа от момента взлета до приземления. Он проходил на высоте до 7500 м над пустыней Пейдж в Аризоне.

В связку был включен специальный шар, который нес полезную нагрузку: системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Благодаря этому связка шаров высотой 15 м могла быть классифицирована как "экспериментальный самолет". Без этого полет был бы незаконным.

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Блейну пришлось также стать лицензированным пилотом воздушного шара.

Во время полета он располагался только на подвеске из ремней безопасности, без корзины. Перед спуском Блейн проколол несколько шаров, чтобы высота полета уменьшилась, и приземлился на парашюте.

47-летний Блейн известен тем, что совершал подвиги высокой выносливости. Например, закопался в окруженном водой ящике на семь дней и на несколько часов заключил себя в глыбу льда на Таймс-сквер. Он также выдерживал напряжение в миллион вольт.

Во время полета на шарах температура воздуха вокруг него опускалась до минус 17 градусов по Цельсию.

На пике трансляцию Блейна смотрели около 770 тысяч человек, что сделало ее самым просматриваемым событием YouTube Originals LIVE на сегодняшний день. Прежний рекорд – 665 тыс. зрителей – смотрели звездный выпускной вечер "Дорогой класс 2020" ранее этим летом.

Напомним, индийский иллюзионист Чанчал Лахири, который пытался повторить известный фокус "Освобождение из затопленного ящика" Гарри Гуддини, пропал во время исполнения трюка.