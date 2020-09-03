Последний с Крейгом. Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

В Сети появился новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "No Time To Die", который был на полгода отложен из-за коронавируса. Об этом пишет Deadline.

К роли агента 007 вернулся Дэниел Крейг. В ансамбле с ним играют Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Кроме того, номер агента 007 передадут новому персонажу, которого сыграет британская актриса Лашана Линч.

Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек, а также, как видно из трейлера, снова появится Франц Оберхаузер, глава преступной организации из предыдущего фильма "007: Спектр", роль которого исполнил Кристоф Вальц.

Согласно синопсису, Джеймс Бонд, который наслаждается пенсией на Ямайке вместе с подругой, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем в маске, вооруженным новыми опасными технологиями.

Это будет последний фильм франшизы, роль Джеймса Бонда в котором исполнит Дэниел Крейг. Сейчас продюсеры активно подыскивают нового "Бонда".

В Украине начало проката "Не время умирать" запланировано на 12 ноября.