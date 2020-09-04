Бывшая жена Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире

На данный момент состояние бывшей супруги миллиардера Джеффа Безоса насчитывает 67,4 млрд долларов, что позволило ей стать самой богатой женщиной в мире.

Размер такого дохода Маккензи Скотт удалось получить в результате развода с бывшим мужем, который оставил ей 4% акций онлайн-ритейлера Amazon. В прошлом году их денежный эквивалент составлял 38,3 млрд долларов. С начала текущего года акции компании выросли почти с 2 до 3,5 тысячи долларов. Причиной такого скачка стала пандемия, которая заставило многих отдать предпочтение онлайн-шопингу.

В общем списке самых богатых людей мира Маккензи занимает 12-ю строчку.