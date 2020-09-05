Верка Сердючка выпустила первый за 12 лет альбом: в нем 4 песни

Музыкант Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выпустил новый мини-альбом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте артиста.

Это первый диск артиста за 12 лет. Мини-альбом "Sexy" состоит из четырех композиций: "Sexy", "Swedish lullaby", "Disco kicks" и "Make it rain champagne" общей продолжительностью 13 минут.

В сопроводительном тексте к трекам говорится, что их объединяет одна цель: поднимать людям настроение.

Все музыкальные композиции Верка Сердючка записала совместно со шведскими коллегами Andreas Öhrn, Cris Wahle и Peter Boström (Bassflow) в Стокгольме.

Альбом уже доступен на музыкальных платформах, а также его можно слушать на YouTube.

Ранее Верка Сердючка приняла участие в церемонии открытия песенного конкурса "Евровидение-2019" в Израиле.