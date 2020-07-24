Украина примет участие в детском Евровидении-2020

В этом году Общественный вещатель присоединится к Детскому песенному конкурсу Евровидение-2020, финал которого пройдет 29 ноября в Варшаве, сообщает пресс-служба Суспільного.

В прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.

"Нынешний лозунг конкурса – "Сдвинь мир" (Move the World) – призван напомнить о силе единства. В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всех уголках планеты добросовестно выполняют свои обязанности, двигая мир", – сообщают организаторы.

Конкурс "Детское Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года. Польша будет принимать конкурс второй раз подряд.

Победителем в 2019 стала Виктория Габор из Польши.

Украина побеждала на "Детском Евровидении" один раз. Победу в 2012 году принесла Анастасия Петрик с песней "Небо".

18 марта песенный конкурс "Евровидение-2020" официально отменили из-за пандемии коронавируса. Организаторы сообщили, что в следующем году каждую страну могут представлять те же конкурсанты, но обязательно с новой песней. Глава НОТУ Зураб Аласания сообщил, что в 2021 году Украину на Евровидении будет представлять победитель отбора 2020 года группа Go_A.