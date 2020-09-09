Шоу "Семейство Кардашьян" закрывается после 14 лет в эфире

Об этом сообщила одна из главных звезд этого реалити-шоу, сама Ким Кардашьян на своей странице в Instagram.

"С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли трудное решение расстаться с “Семейством Кардашьян”. Невероятно благодарна всем, кто наблюдал и поддерживал меня и мою семью в течение последних 14 невероятных лет. Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед теми, кто сыграл роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь", – написала Ким.

Она также сообщила, что последний сезон выйдет в эфир в начале 2021 года.

Премьера проекта состоялась 14 октября 2007 года на телеканале E!. С момента появления каждый выход историй с участием семейства Кардашьян неизменно показывал высокие рейтинги. Именно зрители сделали эту программу долгожителем эфира развлекательного телеканала.

Участниками шоу были матриарх семейства Крис Дженнер, бывшая жена легкоатлета, Олимпийского чемпиона и телеведущего Брюса Дженнера, который в 2015 году сделал каминг-аут, как трансгендерная женщина, и бывшая жена ныне покойного американского юриста Роберта Кардашьяна, мать шестерых детей.

Брюс Дженнер (ныне Кейтлин Дженнер) также был участником телешоу. Участие в съемках принимали все дети Крис: старшая дочь - Кортни Кардашьян; Ким Кардашьян-Уэст, вторая дочь; Хлои Кардашьян, третья дочь; Роберт Артур Кардашьян, единственный сын Крис; Кендалл Дженнер, четвертая дочь Крис, известная модель и Кайли Дженнер, пятая и младшая дочь Крис, сейчас – самая юная миллиардерша в мире.

Роберт и Кортни Кардашьян

Кайли Дженнер с отцом Кейтилин Дженнер

Казалось бы семейство Кардашьян-Дженнер ничем удивить уже не может. Но не тут-то было. Оказывается у звездной семейки есть свой неписаный свод правил и законов, которые никто из не имеет права нарушать (дабы остаться в семье или хотя бы вхожими в их дом). Стоит отметить, что некоторые из нижеуказанных правил и правда кажутся весьма специфичными.

В доме Дженнер-Кардашьян действовал ряд строгих правил, которые никто из членов семьи и гостей не смел нарушать.

1. Все гости дома обязаны подписывать договор о неразглашении

2. Ким, Кайли и Кендалл нельзя распивать спиртные напитки на публике

Кайли Дженнер

Хоть и вокруг девушек витает ореол всевозможных слухов, для своих фанатов они должны оставаться "невинными как слеза". Девушкам запрещается пить или находиться на светских мероприятиях в состоянии даже легкого опьянения. Чтобы в дальнейшем не стать заложницами компрометирующих ситуаций.

3. Не выходить из дома без макияжа

Кортни Кардашьян

4. Не улыбаться папарацци и не общаться с ними

Это правило ввели в 2008 году, после того как в Сеть было слито интимное видео Ким. С репортерами запрещено здороваться, как-то общаться и вообще придавать хоть какое-то значение тому, что они находятся рядом с ними.

5. Крис Дженнер запрещено называть бабушкой

Крис Дженнер с внуком Псалмом

64-летняя мать Кардашьян-Дженнер старается поддерживать имидж молодой и обаятельной матери популярного семейства, и слово "бабушка" в лексиконе семьи не допускается. Хоть у Крис уже 10 внуков.

6. В доме Кортни Кардашьян стоит запрет на микроволновки, вайфай и фастфуд

Кортни очень заботится о себе, своей семье и активно поддерживает здоровый образ жизни. Она считает, что микроволновки и вайфай-роутеры излучают опасную радиацию, а всевозможный junk food содержит бесполезные калории, да и к тому же наносит вред организму).

7. Нельзя появляться на пляже, когда светит яркое солнце

На свету видны все недостатки кожи, да и палящие лучи неполезны. Поэтому члены семьи Дженнер-Кардашьян выходят на пляж только рано утром, или в сумерках

8. Обязательно использовать дополнительную аутентификацию личности на всех девайсах

Хлои Кардашьян/Все фото: соцсети членом семьи Кардашьян

2014 год — Ким Кардашьян в очередной раз стала жертвой обстоятельств, и весь Интернет вновь лицезрел ее частные фото. На этот раз взломали ее iCloud. Хакеры распространили личные кадры девушки по всей Сети. После данного инцидента семейство установило на свои электронные девайсы дополнительную защиту: сканирование сетчатки глаза, 10-значные коды безопасности и биометрический логин.

Теперь, когда шоу завершится после 20 сезонов, можно предположить, что члены семьи смогут расслабиться, или напротив, запустить новое шоу.