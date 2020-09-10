Девушка Бонда и звезда "Игры престолов": в Британии скончалась актриса Дайана Ригг

В Британии умерла в возрасте 82 лет актриса Дайана Ригг. Одной из ее последних работ стала роль в культовом сериале "Игра престолов". Об этом пишет Daily Mail.

Дама Дайана Ригг исполнила роль властной и харизматичной Оленны Тирелл в сериале НВО, также снималась в сериале "Мстители" 1961 года и в фильме "На секретной службе Ее Величества" про супершпиона Джеймса Бонда 1969 года. Агента 007 сыграл Джон Лэзенби.

Дайана Ригг и Джон Лэзенби в фильме "На секретной службе Ее Величества"

"Она мирно умерла сегодня утром. Она была дома в окружении семьи, которая попросила не беспокоить ее в это тяжелое время", - сообщила семья актрисы. Известно, что актриса болела раком., который ей диагностировали в марте.

Дайана Ригг была лауреатом премий "Тони", "Эмми" и Bafta.

Дайан Ригг в роли Оленны Тирелл в сериале "Игра Престолов"/Фото: скриншот

В прошлом году актриса поддержала движение #MeToo, "следуя собственному опыту молодой актрисы", и рассказала, что чувствовала себя "одиноким голосом" после того, как обнаружила, что ей платят меньше, чем ее коллегам-мужчинам за равноценные роли. Также она отметила, что подвергалась домогательствам в юности со стороны "влиятельного режиссера".

Дайана Ригг в сериале "Мстители"

Коллеги и друзья актрисы уже начали выражать соболезнования. "Мне так грустно слышать о смерти Дайаны Ригг. Она несомненно подняла уровень моей актерской игры. Смерть ее героини, Терезы ди Винченцо стала печальным и незабываемым моментом в кино ("На секретной службе Ее Величества"- ред.), я оплакивал ее потерю, как Джеймс Бонд и сейчас, услышав о смерти Дайаны, я плачу снова", - написал ее партнер по фильму Джон Лэзенби.