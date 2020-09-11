Дэвид и Виктория Бекхэм переболели коронавирусом после тура по США

Звездная пара Дэвид и Виктория Бекхэм переболели в марте коронавирусом после тура по США, где они посетили несколько рекламных мероприятий, связанных с запуском нового футбольного клуба Дэвида "Интер Майами".

При этом свою болезнь они держали в секрете, уточняет Page Six.

"Они посетили несколько обязательных промо-мероприятий, где постоянно жали всем руки, обнимались и целовались. Затем вернулись в Лондон и направились в свой дом в Котсуолде. Дэвид сразу же почувствовал себя плохо, потом у Виктории заболело горло, и поднялась температура", – рассказал один из друзей пары, описывая их поездку.

Кроме того, заболели несколько работников из команды Бекхэмов: водители, охранники и ассистенты, некоторые из них переносили болезнь в тяжелой форме.

В конце концов Виктория по-настоящему запаниковала и настояла на том, чтобы вся семья ушла на жесткий карантин, который длился более двух недель.

"Она была совершенно потрясена тем, что они могут быть распространителями болезни, и сделала все, что могла, чтобы минимизировать все риски в будущем. Она не только очень плохо чувствовала себя, ее полностью охватила паника. Это были тяжелые несколько недель", – добавил инсайдер.

Пара провела все лето в своей загородной усадьбе с бассейном, футбольным полем и джакузи и отклонила несколько приглашений на различные светские мероприятия. Позже, перед тем как ехать отдыхать в Грецию и Италию, Дэвид и Виктория сдали тесты на антитела, чтобы убедиться, что они могут безопасно путешествовать.

После полного выздоровления Бекхэмы стали регулярно проверять свое здоровье.

Напомним, лидер фракции "Батькивщины" Юлии Тимошенко получила отрицательный тест на коронавирус. По ее словам, она "чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе".