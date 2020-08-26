Известные тоже болеют. Как украинские знаменитости лечатся от COVID-19

Количество заболевших коронавирусом в Украине уже перевалило за 110 тысяч, ежедневно регистрируется по 1,6-2 тыс. новых случаев, а за последнее время стало известно о нескольких тяжелыех случаев заболевания среди украинских знаменитостей и публичных лиц. Кто из известных и знаменитых подхватил коронавирус и как с ним боролся, рассказывает Фокус.

Юлия Тимошенко

В числе последних заболевших коронавирусом оказалась 59-летняя политик и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. На данный момент она находится в тяжелом состоянии. Сама она заявлений не делала, о том, как протекает болезнь, сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока 23 августа: "Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!".

Позже стало известно, что лидера "Батькивщины" подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, у Тимошенко не опускается температура ниже 39.

На сегодня неизвестно, где и когда именно заболела Тимошенко. Также неизвестно, где она проходит лечение. СМИ пишут, что коронавирус выявили также у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина, которые болеют в легкой форме, однако представители лидера "Батькивщины" это не подтверждают.

Давид Сакварелидзе

Политик и член совета партии "Рух Нових Сил" Михаила Саакашвили внезапно нарушил молчание и показал видео, на котором он дома и подключен к аппарату, подающему кислород. Давид рассказал, что его постоянно спрашивают "куда же он пропал?", а потому он, почувствовав себя лучше, сообщает, что перенес тяжелейшую форму коронавируса.

"Проведя месяц в больнице, включительно с двумя неделями в реанимации, хочу в первую очередь выразить глубочайшую благодарность всему медицинскому персоналу и докторам, которые своими усилиями буквально вытащили меня из крайне тяжелого состояния", – сказал политик. Он не сообщил никаких подробностей, но отметил, что коронавирус "ужасно коварен".

Елена Зеленская

Жена президента Украины заболела коронавирусом еще 12 июня. Вскоре после ослабления карантина. Елена сообщила в соцсетях, что хоть ее семья и придерживалась всех правил – соблюдала дистанцию, не пренебрегала средствами защиты, но когда она сдала тест, то оказалось, что он положительный. У президента коронавирус не обнаружили. Однако позже оказалось, что коронавирусом заболел младший сын Зеленских Кирилл.

Сначала Елена находилась на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности, позже ее перевели в Александровскую больницу. Она отмечает, что сначала чувствовала себя неплохо, но потом у нее подскочила температура до 39,6. Ее доставили в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию.

Первая леди говорит, что была подключена к капельнице и принимала таблетки. 3 июля ее выписали домой. В пресс-службе президента отметили, что Елена чувствует себя хорошо и "счастлива снова быть с семьей". Однако, преодолев COVID-19, Зеленская все еще нуждалась в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии. Сама она отметила, что не знает, где заразилась, так как была предельно осторожна, и перенесла болезнь довольно тяжело, несмотря на то, что является здоровым человеком без хронических недугов.

Ольга Фреймут

Известная украинская телеведущая заразилась коронавирусом в августе. О чем и сообщила в соцсетях. Она отметила, что не знает где и когда заразилась, но сейчас находится на самоизоляции и лечится дома. Фреймут подошла к диагнозу ответственно – сообщила о том, что заболела всем контактным лицам, остановила работу на всех своих проектах. Телеведущая советует соблюдать рекомендации МОЗ – носить маски, пользоваться антисептиком и быть осторожными, потому что болезнь может протекать бессимптомно. "Коронавирус – это не шутки. Он рядом", – резюмировала Фреймут.

Маричка Падалко

Подхватила коронавирус в августе и телеведущая программы ТСН на канале "1+1". Причем Падалко рассказала, что заболели также двое из трех ее детей. Младшая дочь и муж – журналист и политик Егор Соболев – коронавирусом не заразились. По словам телеведущей, первым заразился ее старший сын Михаил, который приехал с футбольных сборов в Виннице в конце июля. Но у него болезнь протекала в легкой форме и тот факт, что он болел коронавирусом, показал тест на антитела (igG).

У средней дочери Марии болезнь протекала сложнее: ребенок кашлял и жаловался на боль в горле. Ей диагностировали обструктивный бронхит и назначили ингаляции. Девочке стало лучше, но через пять дней температура подскочила до 40 градусов и врачи назначили ПЛР-тест. Который и показал COVID-19. Еще позже симптомы проявились и у самой Марички. Она рассказала, что стабильно держалась повышенная температура – 37,4, ей постоянно хотелось спать, было ощущение "тупого предмета" в груди, горело и болело лицо, начался постоянный кашель. Но врачи диагностировали ей бронхит и подозрение на пневмонию. Тест ПЛР показал негативный результат, и только тест на антитела (igG) показал, что телеведущая все же болела именно коронавирусом и уже начала выздоравливать.

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Падалко отмечает, что вынуждена пить обезболивающие из-за боли в мышцах и у нее постоянно чешутся глаза. Лечилась ее семья антибиотиками "Азитро Сандоз" (Румыния), препаратами "Сумамед", сиропом "Нурофен", а парацетамол никак не помог.

Падалко говорит, что в ее случае коронавирус вел себя непредсказуемо: вся их семья носила маски и старалась не контактировать з носителями болезни. Но трое из пяти заболели. Причем двое, которые пребывали в непосредственном контакте – не заразились. Дети перенесли по-разному – старший мальчик фактически на ногах и бессимптомно, средняя девочка – тяжело, с температурой и кашлем.

Развитие болезни происходит стремительно. "Сегодня ты идешь на пробежку, завтра кашляешь, послезавтра у тебя уже бронхит с односторонней пневмонией", – отметила Падалко и рассказала, что основным симптомом у ее семьи было "больно глотать". Обоняние никто из заболевших членов семьи не утратил, хотя этот симптом считают одним из самых распространенных.

Елена Кравец

Украинская актриса и комик юмористического проекта "Вечерний Квартал" заразилась COVID-19 в августе. О ее состоянии ничего не известно. Заявлений она не делала, а о ее болезни сообщил коллега, комик Евгений Кошевой. И он был немногословен. "За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, поэтому в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но таковы наши реалии – никто не застрахован от этого вируса", – отметил Кошевой.

Александр Пикалов

Ранее коронавирусом переболел еще один участник проекта "Вечерний Квартал" – Александр Пикалов. По словам 44-летнего артиста, он неделю провел в Александровской больнице в Киеве с коронавирусом. Пикалов отметил, что чувствовал себя так, как будто его сбила машина.

Комик сравнил болезнь с ситуацией, когда его на мотоцикле сбил автомобиль. "Состояние, когда ты чувствуешь себя полным дураком", – отметил Пикалов. По его словам, он перенес классическую форму COVID-19 с температурой 37,5 градуса. Шоумен поблагодарил врачей, которые его терпели и пошутил, что он пьет, курит и у него все работает.

Ольга Полякова

Певица заразилась вирусом от своей младшей дочери, когда была в Майами. Полякова призналась, что переболела коронавирусом в марте, когда была в США. По словам Поляковой, первой заболела младшая дочь звезды Алиса. У нее была температура в 41 градус. Певица отметила, что такой температуры она не видела никогда в жизни и из-за этого она перенесла сильный шок.

Затем заразилась сама Полякова. Она с дочерью принимала антибиотики, чтобы не допустить осложнений. После этого певица месяц провела на карантине, но сейчас чувствует себя хорошо. И даже выступила на концерте на День Независимости 24 августа.

Влад Яма

Хореограф, танцор и телеведущий рассказывал, что, по его мнению, переболел еще в феврале, когда был в США. Тест он не делал. Но уверен, что это был именно COVID-19. Его мучили сильные приступы кашля и была высокая температура. По словам 37-летнего Ямы, его организм вел себя "довольно странно".

"Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке, было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать", – рассказал танцор. Он отметил, что приступы сухого кашля у него были две недели.

"Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час", – добавил Яма. Он отметил, что ни у жены, ни у сына, ни у тех, с кем он общался, симптомов вируса не выявили.

Ольга Куриленко

Одной из первых, кто подхватил коронавирус еще в марте, была французская актриса родом из Бердянска, Запорожской области, Ольга Куриленко. "Девушка Бонда" заболела не в Украине, осталась в самоизоляции в своем доме в Лондоне. Но зато подробно рассказала о рекомендациях врачей и как преодолевала недуг.

"Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала", – писала актриса. Также она упомянула, что пила витамины: С, Е, D, B5, принимала препараты с куркумой и цинком, чтобы помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией. Куриленко выздоровела. Но в одном из последних постов в соцсетях показала, как теперь передвигается по улице – в маске и защитном щитке.

"Антитела со временем уменьшаются и совсем исчезают. Поэтому я опять осторожна и пытаюсь не заболеть второй̆ раз. Будьте осторожны и вы. Это, к сожалению, ещеt далеко не конец", – отметила актриса.

Иванна Сахно

Заболела в марте и украинская актриса, которая сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, США. Звезда сериала "Леся+Рома" и "Тихоокеанский рубеж: Восстание" рассказала, что симптомы заболевания у нее проявились не сразу. В частности, у актрисы появились боль в спине, боль в легких, температура и носовое кровотечение. О ходе лечения актриса не писала, но спустя несколько недель после первого поста отметила, что симптомы начали сходить на нет и сейчас она чувствует себя лучше. Во время болезни Сахно соблюдала самоизоляцию, что, по ее словам, стало "ценным опытом".

Также в разное время о том, что коронавирус их не минул, сообщали депутаты Верховной Рады. Так, "слуга народа" Александр Качура рассказывал, что коронавирус обнаружили у восьми парламентариев, кроме того больная Анна Скороход контактировала с еще семью нардепами.

Заболели COVID-19 Сергей Шахов – "Довіра", Виталий Борт – ОПЗЖ, Владимир Ватрас – "Слуга народа", Руслан Горбенко – "Слуга народа", Игорь Киселев – ОПЗЖ, Александр Лукашев – ОПЗЖ, и внефракционные депутаты Сергей Рудик и Анна Скороход.

Также коронавирус нашли у футболистов ФК "Львов". Представитель футбольного клуба заявил, что по результатам ПЦР-тестирования вирус выявлен у пяти игроков и одного представителя клубного персонала, в связи с чем команда переведена на режим самоизоляции. В ФК "Львов" положительные тесты сдали пять футболистов — Сантон Помацина, Филипп Пахтманн, Андрей Якимов, Назарий Нич и Максим Брама. Кроме того, COVID-19 диагностирован у тренера вратарей команды Вадима Деонаса.