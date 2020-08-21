У младшего брата певца, Григория, от коронавируса умерла жена, а за ней зять. Маленький внук остался без отца.

Украинский певец Иво Бобул потерял сразу двух близких родственников из-за коронавируса. Он тяжело перенес эту трагедию и сейчас молится за умерших каждый вечер.

Своей болью певец поделился в интервью Сергею Иванову в передаче "Антиподы".

"До сегодняшнего дня не могу спокойно реагировать, потому что знаю, как брату трудно. Осталась дочь с маленьким мальчиком. Это трагедия. Выхожу на балкон по вечерам и говорю со Всевышним. Что же люди натворили такого, что им это все?" – сказал он.

Иво родом из Черновицкой области. Как известно, этот регион находится в лидерах по заболеваемости и смертности от коронавируса. Поэтому певец даже не смог поехать на похороны умерших, ведь Черновцы и область, согласно нормам адаптивного карантина, находятся в красной зоне. Въезд в область и областной центр закрыт, а хоронят умерших от коронавируса в закрытом режиме, без доступа провожающих.

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Для справки. На профессиональную эстраду Иво Бобул вышел в 1980 году в составе ВИА Черновицкой филармонии "Черемош" (до этого он был ресторанным артистом), через год перешел в "Живу воду" (где заменил свою будущую жену и соратницу на эстраде Лилию Сандулесу). В 1983 году новый директор филармонии Левко Дуткивський заинтересовался певцом и написал для него цикл песен ("Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край"), которые довольно оперативно были выпущены "Мелодией".

Напомним, по состоянию на утро 21 августа, в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса (днем ранее – 2 134), всего с начала эпидемии – 100 643. На данный момент Черновицкая область занимает третье место по количеству инфицированных коронавирусом после Львовской области и Киева.За последние сутки вирусом заразились 205 человек.