Статистика коронавируса в Украине на 21 августа: число заболевших превысило 100 тысяч

В Украине вторые сутки подряд фиксируют более 2 000 инфицированных.

По состоянию на утро 21 августа, в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса (днем ранее – 2 134), всего с начала эпидемии – 100 643. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

За этот период зафиксированы 23 летальных случаев (днем ранее – 40), 637 пациентов выздоровели (днем ранее – 704).

Среди заболевших за сутки 118 детей и 136 медработников, госпитализированы 487 человек (днем ранее – 407).

Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса 51 078 пациентов выздоровели, 2 207 человек умерли.

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве (156 случаев), Черновицкой (205), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172) и Львовской (162) областях.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 12 793 заболевших (162 за сутки);

– Киев – 11 328 (156);

– Черновицкая – 8505 (205);

– Ровенская – 8238 (147);

– Ивано-Франковская – 7462 (172);

– Харьковская – 7033 (184);

– Закарпатская – 6771 (109);

– Одесская – 5578 (170);

– Волынская – 4989 (60);

– Киевская – 4805 (78);

– Тернопольская – 4301 (185);

– Винницкая – 3478 (73);

– Житомирская – 2695 (98);

– Днепропетровская – 1894 (21);

– Хмельницкая – 1828 (60);

– Черниговская – 1366 (52);

– Запорожская – 1234 (21);

– Черкасская – 1219 (19);

– Донецкая – 1183 (27);

– Сумская – 1124 (46);

– Николаевская – 912 (19);

– Кировоградская – 751 (2);

– Полтавская – 614 (20);

– Херсонская – 329 (8);

– Луганская – 213 (9).

Данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.