Эмилия Кларк встречается с партнером по фильму "Терминатор: Генезис"

Эмилия Кларк, 33-летняя звезда сериала "Игра престолов", начала встречаться с 37-летним актером Мэттом Смитом, звездой сериала "Корона", где он играл молодого принца Филиппа. Пару "застукали" за романтичным ужином в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Сначала актеры отужинали в ресторане "а ля рюсс" Bob Bob Ricard в Сохо, а потом отправились на прогулку. Папарацци удалось сделать только одно фото, но таблоиды сообщают, что Кларк и Смит вели себя именно так, как обычно ведут себя люди на романтичном свидании.

Мэтт и Эмилия давно знакомы. Еще в 2015 году они вместе сыграли в фильме "Терминатор: Генезис", а в 2016 году вместе позировали на красной ковровой дорожке церемонии British Academy Film Awards.

Афиша фильма "Терминатор: Генезис"

Ранее Кларк встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом, но спустя время пара рассталась. Сейчас у Чарли отношения с актрисой Лили Коллинз. Самой Эмилии совсем недавно приписывали роман с 36-летним Томом Тернером, который работает ассистентом режиссера, но их роман оказался скоротечным. Также она встречалась с Сетом Макфарлейном, создателем американской анимационной комедии "Гриффины".

Смит ранее встречался с актрисой Лили Джеймс, а потом с партнершей по сериалу "Корона" Клэр Фой, но все это происходило еще до карантина из-за коронавируса.