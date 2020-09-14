Внезапно: певица Жанна Агузарова выпустила новый альбом

58-летняя певица Жанна Агузарова, бывшая солистка группы "Браво", неожиданно выпустила новый альбом. Последний ее сборник под названием "Русский альбом" вышел 30 лет назад. Об этом пишет GQ.

"Я свободным вижу мир, сильным, светлым и большим, иногда и очень злым, слышишь, Децл?" – обращается Жанна к усопшему рэперу в одной из песен альбома "Королева Сансета". О выходе альбома нигде не сообщалось и он никак не рекламировался.

Альбом начинается с заглавной песни – старого хита, иронически отсылающего к переезду Агузаровой в Америку, где лирическая героиня певицы предстает в роли проститутки: "Калифорния-рай, мы встретились в субботу, и черный добрый сутенер оформил на работу". Этот, очевидно, лучший номер на альбоме – годами попадался поклонникам Агузаровой в странных неофициальных сборниках или просто бродил в интернете, порой не в лучшем качестве. Как и остальные 11 песен – каждая из них уже появлялась в Сети, или звучала на редких выступлениях певицы.

Читайте также: Жанна Агузарова озвучила марсианку в мультфильме

Некоторое время назад Жанна Агузарова жила в Америке, где работала диджеем и водила лимузин. В 1996 году она вернулась в Россию, принимала участие в юбилейных концертах группы "Браво", сейчас иногда выступает в клубах.

В 2019 году она появилась в программе Vogue Russia, где рассказала, что у нее в сумочке и дала очень короткое блиц-интервью.

В начале 2020 года эпатажная певица пришла на программу "Музыкалити", в которой, кроме нее принимал участие певец Тима Белорусских.

Тогда зрителей поразило изменение внешности "королевы рок-н-ролла". После многочисленных пластических операций она выглядит совсем иначе, нежели в молодости.