Слава Каминская прокомментировала свой вылет из "Танцев со звездами": "Было все, кроме дневного сна"

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская прокомментировала свое участие в шоу "Танцы со звездами". По словам звезды, она спала мало, зато познакомилась с большим количеством интересных людей. Об этом она написала в Instagram.

"Мой самый любимый лагерь для взрослых. Было все, кроме дневного сна. За это время я совершенно по-новому открыла для себя Надежду Мейхер и Санту Димопулос, влюбилась в alyona alyona, начала еще больше обожать Олега Винника и вдвойне восхищаться The Hardkiss, – отметила она.

Каминская добавила, что главное – оставаться человеком при любых условиях.

"Самое главное – оставаться человеком при любых обстоятельствах. Люди по ту сторону экрана видят только то, что им показывают, a настоящая жизнь остается за кадром", – сказала певица.

Ее партнер по выступлению Дмитрий Дикуссар отметил на своей странице Instagram, что получил много сочувствующих писем с сожалениями.

"А я счастлив, что у меня просто была возможность танцевать для вас", – написал он.

Танцор добавил, что пресмотрел выступление, и считает, что Слава показала себя на высоте.

"Слава, я посмотрел наш танец! И ты была красотка в каждом кадре. Спасибо всей команде за тяжелый труд! Show must go on", – добавил он.

Каминская и Дикусар покинули проект после третьего эфира. Пара станцевала контемп под песню "Нас нет" Ирины Билык. Участница "НеАнгелов" после ухода из шоу жаловалась, что было всего два на подготовку выступления.

Напомним, что украинская телеведущая Ольга Фреймут переболела коронавирусом. Ее участие в "Танцах со звездами" было под вопросом, однако звезда исполнила номер вместе со своим партнером Ильей Падзиной, который также болел COVID-19. Танец пара показала во дворе дома Фреймут.