Елизавета II аннулировала присуждение Вайнштейну звания почетного кавалера ордена Британской империи

Королева Великобритании Елизавета II аннулировала присуждение голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну звания почетного кавалера ордена Британской империи, который он получил в 2004 году.

Решение было принято Комитетом по конфискации наград. Об этом сообщает правительственное издание The London Gazette.

"Королева распорядилась, чтобы пожалование Харви Вайнштейну звания почетного кавалера подразделения ордена Британской империи от 29 января 2004 года было отменено, аннулировано, а его имя стерто из реестра данного ордена", – говорится в объявлении.

В 2004 году Вайнштейн получил награду в Нью-Йорке из рук генерального консула Великобритании Томаса Харриса. Он был удостоен награды в знак признания его вклада в британскую киноиндустрию.

Сексуальный скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах более чем к 100 женщинам, включая таких известных актрис, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.

После этого несколько британских политиков обратились с открытым письмом к премьер-министру с требованием лишить Вайнштейна ордена.

Великобритания лишает своих высших наград тех людей, которые запятнали репутацию, были признаны виновными в уголовных преступлениях и нанесли ущерб репутации наградной системы.

11 марта 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера.