Жилье с экстримом. Топ-5 необычных отелей мира

1 В ледяном доме

Каждую осень на швейцарских курортах в горах на высоте 2 тыс. м строят снежные отели Igloo Village. Они состоят из нескольких отдельно стоящих иглу, сделанных из снежных кирпичей общим весом 3 тыс. т. Внутри комнат поддерживается постоянная температура 0 градусов, поэтому постояльцы ночуют в спальных мешках — таких же, как у участников арктических экспедиций.

2 На краю мира

На окраине лапландской пустыни, в 250 км от Северного полярного круга, работает отель Kakslauttanen Arctic Resort. Постояльцев размещают в крохотных иглу на двух человек с прозрачными стенами из термостойкого стекла, через которые можно любоваться звёздным небом и северным сиянием. В комнате только одна кровать и туалет. Душ, баня и сауна — в отдельном здании.

3 Под водой

Посреди Индийского океана, в 250 м от танзанийского острова Пемба, работает отель Manta Resort. Он состоит всего из одного трёхуровневого номера. Два этажа — над водой: можно загорать, обедать и отдыхать. Третий, с панорамными окнами, находится под водой. Ночью там включаются прожекторы, которые привлекают морских хищников.

4 На скале

Чтобы попасть в отель Skylodge Adventure Suites в Перу, нужно подняться с альпинистским снаряжением по специальным скобам и пройти по мосту из двух натянутых над пропастью канатов. Прозрачные номера-капсулы размещены прямо на отвесной скале на высоте 120 м. Захватывающие виды Священной долины инков того стоят.

5 В море

Несколько лет назад бывший военно-морской форт ХIX века No Man’s Land посреди открытого моря стал роскошным отелем с собственным спа-центром, ресторанами и барами, бильярдом, морским гольфом и даже кабаре. Расположен он в 2 км от побережья острова Уайт. Так что добраться туда можно только на лодке или вертолёте.