Единственную скульптуру Микеланджело в Великобритании продают на аукционе

В Лондоне собираются выставить на аукцион уникальный лот – незавершенный барельеф Микеланджело, изображающий Деву Марию, младенца Иисуса и младенца Иоанна Крестителя. Это единственная мраморная скульптура итальянского мастера, которая находится в Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

Барельеф, называемый Taddei Tondo, был создан Микеланджело в период между 1504 и 1505 годами. Он принадлежал леди Маргарет Бомон, которая в 1829 году передала барельеф в дар Королевской академии художеств "для вдохновения".

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Сейчас разговор о продаже произведения искусства зашел из-за финансовых проблем, с которыми столкнулась академия, вырученные деньги позволят сберечь 150 рабочих мест и избежать увольнений. Ведь за барельеф Микеланджело планируют выручить не менее 100 миллионов долларов.

Фото: royalacademyprints

Однако решение о продаже может принять только совет академиков, который собирается на этой неделе на специальное закрытое заседание. Известно, что решение выставить единственную в Британии скульптуру Микеланджело на аукцион, уже вызвало бурное противодействие и раскол в академических кругах.