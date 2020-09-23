107-летняя британка пережила две мировые войны и "испанку", а теперь излечилась от коронавируса

107-летняя Анджела Хутор стала самой пожилой британкой, излечившейся от коронавируса. И рассказала свой секрет долголетия, пишет Daily Mail.

Миссис Хутор родилась в Италии, потом ее семья переехала во Францию, а в Лондоне Анджела очутилась, когда ей исполнилось восемь лет. Британка пережила пандемию испанского гриппа 1918 года и две мировые войны.

Анджела Хутор в детстве

Говоря об "испанке", миссис Хутор рассказала, что жизнь шла своим чередом. "Люди продолжали ходить на работу и работали, как могли. Все было иначе. Масок не было", – вспомнила долгожительница.

Анджела Хутор празднует свое 107-летие

Анджела Хутор призвала соотечественников сохранять спокойствие, потому что уверена в том, что Британия "преодолеет эту проблему". Однако миссис Хутор переживает, что пандемия коронавируса может привести к мировому кризису, "как в 1930-м году".

Миссис Хутор предположила, что поддерживать здоровье ей помогла простая диета – один апельсин в день и блюда из моллюсков.

Миссис Хутор отмечает День Победы / Фото: telegraph

107-летняя женщина подхватила коронавирус весной 2020 года в доме престарелых, где сейчас проживает. Некоторое время она чувствовала себя плохо, однако преодолела болезнь и в День Победы, который в Британии отмечают 8 мая, даже нашла в себе силы выпить бокал вина.