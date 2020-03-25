98-летний ветеран вылечился от коронавируса и записал обращение к британцам

Ветеран и военный медик Джек Боуден заразился COVID-19 в доме престарелых

98-летний Джек Боуден почувствовал недомогание на прошлой неделе, попал в больницу, где ему диагностировали коронавирус. Однако ветеран выздоровел и призвал соотечественников оставаться дома. Об этом пишет Daily Mail.

Джек Боуден был военным медиком во время Второй Мировой, работал в Медицинской школе Королевского флота над производством пенициллина и стал старейшим человеком в Великобритании, пережившим заражение коронавирусом.

Джек Боуден во время Второй мировой войны/Фото: SWNS

Где он смог заразится, ни сам ветеран, ни персонал дома престарелых не знает. В больницу мужчина попал, когда врачи подумали, что у него воспаление почек, однако тест показал, что Боуден подхватил коронавирус. Он пребывал в изоляторе, но очень скоро пошел на поправку и уже через неделю вернулся в дом престарелых. Теперь военный медик призывает соотечественников оставаться дома и не подвергать окружающих опасности.

К его призыву присоединился 95-летний ветеран высадки в Нормандии, Гарри Фенн из Джерси. Мужчине было всего 19 лет, когда он участвовал в военной операции в качестве медика. Он также пережил бомбардировку Портсмута и принимал участие в военных действиях.

"В 1944 году я служил своей стране и выполнял свой долг. Теперь ты обязан сидеть на диване. Пожалуйста, спасите жизни. Это так просто", - сказал Гарри Фенн в своем обращении.

За последние дни количество смертей от коронавируса в Британии выросло до 442. У более чем восьми тысяч COVID-19 подтвержден. Но по прогнозам, половина населения страны может быть инфицирована. В зоне риска, прежде всего, пожилые, и люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

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