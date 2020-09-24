Супермодель Джиджи Хадид впервые стала матерью

Известная модель Джиджи Хадид и бывший участник группы One Direction 27-летний Зейн Малик впервые стали родителями. Новость сообщили сами селебрити в соцсетях и поделились первыми снимками новорожденной дочери.

"Наша девочка присоединилась к нам на земле в эти выходные, и она уже изменила наш мир. Это любовь", - написала 25-летняя Джиджи.

Зейн также написал пост. С большим количеством подробностей, нежели его подруга. "Наша малышка здесь здоровая и красивая. Попытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человечку, выше моего понимания. Благодарен за то, что узнал ее, горжусь тем, что называл ее своей, и благодарен за совместную жизнь", - написал певец.

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Джиджи Хадид и Зейн Малик/Все фото: Instagram gigihadid

Впервые информация в СМИ о беременности Джиджи Хадид появилась в конце апреля. Тогда папарацци заметили округлый живот модели во время празднования ее дня рождения на семейном ранчо в Пенсильвании. Джиджи Хадид долго скрывала беременность, потом ограничивалась короткими сообщениями, а буквально перед родами приняла участие сразу в нескольких фотосессиях. Подробности о том, как протекало "интересное состояние" модель обещала поведать позже.

Напомним, официально Джиджи Хадид и Зейн Малик не женаты. Их отношения начались в 2015 году. В 2018 году пара решила разойтись после многочисленных ссор. Однако скоро они помирились и не распространяются о своей личной жизни.