Супермодель Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно

Российская 38-летняя супермодель Наталья Водянова наконец решила узаконить свои отношения с 43-летним французским миллиардером Антуаном Арно. Первые фото со свадьбы модель показала в своем Instagram.

Бракосочетание состоялось в парижской мэрии на этих выходных. Причем Ход церемонии контролировала лично мэр города Анн Идальго. На Водяновой было платье бренда Ulyana Sergeenko couture, а Арно выбрал бледно-голубой галстук и темно-синий костюм. Группа зевак в масках осыпала их лепестками роз, хотя настоящая свадьба с церемонией в церкви, по словам Натальи состоится несколько позже.

О своей помолвке супермодель сообщила в начале января, разместив в Instagram фото с обручальным кольцом. Напомним, Водянова состоит в отношениях с французским бизнесменом, генеральным директором Berluti и сыном мультимиллиардера Бернара Арно с 2011 года. Однако сам он признавался, что познакомился с нею в 2008 году на съемках рекламной кампании Louis Vuitton.

Наталья Водянова и Антуан Арно

"Я помню, как увидел ее, и у меня челюсть отвисла. Наталья нашу эту встречу даже не запомнила", - вспоминал позже Арно. В последующие годы пара иногда сталкивалась с друг дргуом, но первый шаг Арно предпринял, когда узнал, что Водянова развелась со своим первым мужем Джастином Портманом. "Это было совершенно нелепо. Мы оба были очень застенчивы. Он даже не пытался меня поцеловать!", - позже вспоминала модель.

Наталья Водянова со своими старшими детьми/Фото: Instagram natasupernova

У пары двое общих детей — сыновья Максим и Роман. У Водяновой также есть трое детей от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана — сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева.