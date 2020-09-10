Элвис Пресли и бургеры: Лили Аллен и Дэвид Харбор сыграли свадьбу в Лас-Вегасе

Британская певица Лили Аллен и ее бойфренд, актер сериала "Очень странные дела" Дэвид Харбор, поженились в Лас-Вегасе, устроив скромную церемонию с обедом в ресторане быстрого питания. Об этом пишет Daily Mail.

Пара ранее приобрела лицензию, которая действительна в течении целого года, и отправилась в Лас-Вегас, где их поженил двойник Элвиса Пресли в часовне Graceland Wedding Chapel.

Компанию 35-летней Аллен и 45-летнему Дэвиду составили дочки певицы от первого брака – Этель и Марни.

"На организованной самим королем свадьбе народная принцесса вышла замуж за преданного, низкого происхождения, но доброго держателя кредитной карты в рамках прекрасной церемонии, освещенной пепельным небом горящего штата, находящегося за много миль отсюда, в разгар глобальной пандемии", - пошутил в Instagram Дэвид, отметив, что "прохладительные напитки подавались на небольшой стойке регистрации".

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После росписи новоиспеченная семья отправилась на ужин, но не в ресторан к звездному шеф-повару, а в кафе In-N-Out, где отведала бургеров и картофеля фри.

Впервые Аллен и Харбора заметили вместе на театральной премьере в августе прошлого года. С тех пор оба стали с завидной регулярностью появляться в Instagram друг друга, Дэвид устроил вечеринку-сюрприз в честь дня рождения Лили в мае, а после и она организовала похожее мероприятие для возлюбленного.

В 2018 году певица разошлась со своим супругом, художником Сэмом Купером, от которого у нее двое детей (пара прожила в браке 7 лет). Харбор же до этого встречался с актрисой Элисон Судол, известной по франшизе "Фантастические твари и где они обитают".

Лили Аллен с дочками и Дэвид Харбор

Известного брата певицы, актера Альфи Аллена, который сыграл Теона Грейджоя в "Игре престолов", на свадьбе не было.