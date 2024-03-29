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Технологии и наука

Экипаж чуть не свихнулся: самый длительный беспосадочный полет на самолете длился 64 дня (фото)

Самолет Cessna 172, самый длительный полет на самолете
Фото: CNN | Экипаж чуть не свихнулся: самый длительный беспосадочный полет на самолете длился 64 дня

Рекорд, установленный двумя американскими пилотами в 1959 году, не побит до сих пор. Это был очень интересный полет, хотя и полный безумия.

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С 4 декабря 1958 года по 7 февраля 1959 года продолжался самый длительный беспосадочный полет на самолете в истории. Он продолжался 64 дня 22 часа и 19 минут и его установили пилоты Роберт Тимм и Джон Кук на самолете Cessna 172. В течение всего этого времени они кружили над штатом Невада, США, и в общей сложности преодолели 240 тысяч км. Это в 6 раз больше, чем длина экватора, пишет IFLScience.

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Рекорд, установленный американцами, не побит до сих пор. Хотя 2 года назад дрон Zephyr свершил похожий беспосадочный полет, но он продолжался на 4 часа меньше.

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Вообще история самого длительного беспосадочного полета очень странная и невероятная. Когда в Лас-Вегасе открылся новый отель с казино под названием Hacienda, его владельцы решили разместить рекламу заведения на самолете, который мог бы установить рекорд по длительности полета. В этом отеле работал Роберт Тимм, который был пилотом во время Второй мировой войны и именно к нему обратились со своей безумной идеей владельцы отеля.

Самолет Cessna 172, самый длительный полет на самолете Fullscreen
Самолет Cessna 172, на котором летали Тимм и Кук
Фото: CNN

Для полета выбрали самолет Cessna 172, но улучшили его, в том числе установили дополнительный топливный бак. Но проблема оставалась с дозаправкой самолета в воздухе, ведь даже внесенные в самолет изменения не позволяли этого сделать. Поэтому было принято решение заправлять самолет во время полета с помощью едущего внизу грузовика.

Идея, которую удалось успешно реализовать, состояла в следующем: грузовик приближался к летящему самолету, пилоты его снижали, а затем на самолет поднимали шланг, через которой с помощью насоса закачивали топливо в бак.

Роберт Тимм и авиамеханик Джон Кук вылетели на самолете из аэропорта Лас-Вегаса 4 декабря 1958 года и остальные почти 65 дней кружили над штатом Невада.

Кстати, во время дозаправки самолета, экипаж получал с грузовика также еду, воду и другие припасы. Что касается походов в туалет, то Тимм и Кук для этого использовали специальные переносной туалет, созданный для отдыха на природе. Когда он заполнялся, то содержимое просто выбрасывали над пустыней.

Самолет Cessna 172, самый длительный полет на самолете Fullscreen
Идея, которую удалось успешно реализовать, состояла в следующем: грузовик приближался к летящему самолету, пилоты его снижали, а затем на самолет поднимали шланг, через которой с помощью насоса закачивали топливо в бак
Фото: CNN

Двое пилотов по очереди спали на матрасе в задней части кабины самолета, но заснуть удавалось не всегда. Из-за недостатка сна, усталости и стресса экипаж находился на грани безумия, и двое пилотов потихоньку начинали сходить с ума неся всякий бред.

Кстати, из-за недосыпания экипаж самолета чуть не погиб. Во время 36-го дня полета находившийся за штурвалом самолета Тимм заснул и полет продолжался на автопилоте в течение примерно часа на высоте 1,2 км. Через несколько дней автопилот вышел из строя, и пилоты больше никогда не засыпали за штурвалом.

Когда уже заканчивался 65 день беспосадочного полета, двое пилотов решили, что с них уже хватит и посадили самолет. Роберт Тимм умер в 1976 году, а Джон Кук — в 1995 году.

Как уже писал Фокус, 1500-летняя ДНК позволила выяснить как выглядел китайский император У-ди и от чего он умер. Ученые также выяснили, к какому народу принадлежал император, который занимался объединением северного Китая.

Также Фокус писал о пятом состоянии материи, которое нарушает правила квантовой физики и называется конденсат Бозе–Эйнштейна. Он представляет собой странную форму материи, которую впервые обнаружили почти 30 лет назад.