1500-летняя ДНК позволила выяснить как выглядел китайский император У-ди и от чего умер (фото)

Ученые также выяснили, к какому народу принадлежал император, который занимался объединением северного Китая.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology, использовали 1500-летнюю ДНК, извлеченную из черепа китайского императора У-ди, чтобы создать реконструкцию лица, а также выяснить причину его ранней смерти, пишет Live Science.

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Император У-ди правил одним из государств на севере Китая под названием Северная Чжоу с 560 по 578 годы нашей эры. Его правление было прервано ранней смертью императора, который умер в возрасте 36 лет. У-ди наиболее известен тем, что объединил северный Китай после того, как починил государство Северная Ци.

Еще в 1996 году археологи обнаружили могилу императора У-ди, где находился скелет правителя и почти полный череп. Авторы исследования извлекли из черепа ДНК, чтобы восстановить внешний вид китайского императора, а также выяснить причину его столь ранней смерти. Но ученые удалось не только сделать это, но еще и выяснить, к какому народу принадлежал У-ди.

Портрет императора У-ди, созданный уже после его смерти в 7 веке нашей эры Фото: Wikipedia

Согласно историческим записям, император У-ди в конце своей жизни плохо понимал окружающих и плохо выражал свои мысли, что указывало на поражения мозга. Также у него были полузакрытые глаза и ненормальная походка, а это позволяет предположить, то у него были явные последствия перенесенного инсульта.

Хотя одни ученые ранее настаивали на том, что императора отравили, другие считали, что он умер от неизвестной болезни. Новое исследование ставит точку в этих спорах, ведь анализ ДНК показал, что У-ди умер из-за осложнений, вызванных инсультом.

Также с помощью ДНК ученые смогли создать реконструкцию лица китайского императора. Здесь показан мужчина с карими глазами, черными волосами и более темной кожей. Таким образом он похож на современных жителей северной и восточной Азии.

Также с помощью ДНК ученые смогли создать реконструкцию лица китайского императора. Здесь показан мужчина с карими глазами, черными волосами и более темной кожей. Таким образом он похож на современных жителей северной и восточной Азии Фото: Live Science

Анализ показал, что китайский император принадлежал к народу сяньбэй, которые были кочевниками и жили на территории современной Монголии и на севере Китая. Ученые считают, что сяньбэй мигрировали на юг, и там объединились с китайцами этнической группы хань.

По словам авторов исследования, несмотря на то, что некоторые ученые приписывают представителям народа сяньбэй экзотическую внешность, такую как густая борода, высокая переносица и желтые волосы, анализ показал они имели типичные черты лица для жителей восточной и северной Азии.

Как уже писал Фокус, создана реконструкция лица знаменитого польского астронома Николая Коперника. Прижизненных портретов ученого не сохранилось, а потому точно неизвестно, как он выглядел на самом деле. Реконструкция лица дает ответ на этот вопрос.

Также Фокус писал о том, что найдены древнейшие изображения медицины Древней Греции. Древняя греческая ваза, которая хранится в Лувре, оказалась неожиданным источником знаний. Ученые изучили ее и обнаружили, что это — древнейшее из известных реалистичных изображений, связанных с медициной.