Лицо рассвета Греции: в музее Акрополя можно увидеть лицо девушки возрастом 9 тысяч лет (фото)

В музее Акрополя представлена реконструкция лица девушки, которая жили во времена мезолитической Греции. Благодаря работе международной группы специалистов, каждый посетитель может увидеть ее лицо.

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В 2018 году в музее Акрополя представили реконструированное лицо Авги, девушки из мезолитической Греции, которая жила около 9000 лет назад. Период мезолита в Европе длился между 15 000 до н. э. и примерно 5 000 до н. э., когда люди перешли к охотничье-собирательскому образу жизни, пишет GreekReporter.

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Найденные в 1993 году в пещере Теопетры, одной из важнейших древних памятников Греции, девушка получила имя "авги", которое по-гречески означает "рассвет", что символизирует рассвет цивилизации в Греции. Сама пещера Теопетра считается местом древнейшей человеческой постройки на Земле, которую заселили еще 130 000 лет назад.

Значение пещеры заключается в ее длинной археологической истории, содержащей остатки культур палеолита, мезолита и неолита. Раскопки в этом месте начались еще в 1987 году под руководством археолога Екатерины Кипарисси-Апостолики, почетного председателя отдела палеоантропологии и спелеографии Министерства культуры и спорта Греции.

Фото: AMNA

Реконструкция лица Авги — это работа ортодонта Манолиса Папагригоракиса, доцента Афинского университета, и международной команды судебно-медицинских антропологов. В состав группы входили радиологи, эндокринологи, ортопеды и неврологи.

Анализ костей показал, что Авги было около пятнадцати лет, хотя стоматологические тесты показали, что ей могло быть восемнадцать. На удивление, в ее останках обнаружили признаки анемии и возможного авитаминоза, что позволяет сделать выводы о состоянии ее здоровья в то давнее время.

Ранее Папагригоракис реконструировал лицо Миртис, одиннадцатилетней девочки из Афин V века до нашей эры. Для реконструкции Авги команда полагалась на хорошо сохранившиеся образцы черепа и зубов, что позволило им создать детальное и точное изображение.

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Реконструкция лица Авги, выставленная в музее Акрополя предоставляет посетителям уникальную возможность прикоснуться к повседневной жизни наших далеких предков. Именно благодаря таким научным исследованиям мы преодолеваем пропасть между древностью и настоящим, получая лучшее понимание человеческой истории.

Ранее Фокус писал об археологическом открытии, которое переписывает историю Бразилии. Ученые обнаружили человеческие останки и 100 тысяч артефактов.

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