Лице світанку Греції: в музеї Акрополя можна побачити лице дівчини віком 9 тисяч років (фото)

У музеї Акрополю представлено реконструкцію обличчя дівчини, яка жили в часи мезолітичної Греції. Завдяки роботі міжнародної групи фахівців, кожен відвідувач може побачити її лице.

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У 2018 році в музею Акрополя представили реконструйоване обличчя Авгі, дівчини з мезолітичної Греції, яка жила близько 9000 років тому. Період мезоліту у Європі тривав між 15 000 до н. е. і приблизно 5 000 до н. е., коли люди перейшли до мисливсько-збиральницького способу життя, пише GreekReporter.

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Знайдені в 1993 році в печері Теопетри, одній із найважливіших стародавніх пам'яток Греції, дівчина отримала ім'я "авгі", яке грецькою означає "світанок", що символізує світанок цивілізації в Греції. Сама печера Теопетра вважається місцем найдавнішої людської споруди на Землі, яку заселили ще 130 000 років тому.

Значення печери полягає в її довгій археологічній історії, що містить залишки культур палеоліту, мезоліту та неоліту. Розкопки в цьому місці почалися ще в 1987 році під керівництвом археологині Катерини Кіпаріссі-Апостоліки, почесної голови відділу палеоантропології та спелеографії Міністерства культури і спорту Греції.

Фото: AMNA

Реконструкція обличчя Авгі — це робота ортодонта Маноліса Папагрігоракіса, доцента Афінського університету, та міжнародної команди судово-медичних антропологів. До складу групи входили радіологи, ендокринологи, ортопеди та неврологи.

Аналіз кісток показав, що Авгі було близько п'ятнадцяти років, хоча стоматологічні тести показали, що їй могло бути вісімнадцять. На диво, в її останках виявили ознаки анемії та можливого авітамінозу, що дає змогу зробити висновки про стан її здоров'я в той давній час.

Раніше Папагрігоракіс реконструював обличчя Міртіс, одинадцятирічної дівчинки з Афін V століття до нашої ери. Для реконструкції Авгі команда покладалася на добре збережені зразки черепа і зубів, що дозволило їм створити детальне і точне зображення.

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Реконструкція обличчя Авгі, виставлена в музеї Акрополя надає відвідувачам унікальну можливість доторкнутися до повсякденного життя наших далеких предків. Саме завдяки таким науковим дослідженням ми долаємо прірву між давниною та сьогоденням, отримуючи краще розуміння людської історії.

Раніше Фокус писав про археологічне відкриття, яке переписує історію Бразилії. Вчені виявили людські останки і 100 тисяч артефактів.

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