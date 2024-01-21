Учені рекоструювали обличчя єдиної жертви римського розп'яття в Британії: що відомо (фото)

Розп'яття, жорстока римська практика, потрапила до Британії після того, як Римська імперія завершила завоювання Британських островів у першому столітті нашої ери.

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Дослідники реконструювали обличчя людини, яка стала жертвою римського розп'яття. Його скелет знайшли в похованні разом з іншими, що датуються III і IV століттям, пише Ancient Origins.

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Професор Джо Маллінс з Університету Джорджа Мейсона, Вірджинія, здійснив реконструкцію і назвав її найцікавішим проєктом у своїй кар'єрі.

Розп'яття, жорстока римська практика, потрапила до Британії після того, як Римська імперія завершила завоювання Британських островів у першому столітті нашої ери. Цей факт став очевидним, коли археологи виявили скелет у маленькому містечку в Кембріджширі з явними ознаками розп'яття.

Поховання скелета, який є першим свідченням розп'яття в римській Британії Фото: Albion Archaeology

Під час розкопок на місці майбутньої житлової забудови археологи з Albion Archaeology натрапили на залишки раніше невідомого римсько-британського поселення. На цьому місці вони виявили п'ять прихованих кладовищ, де поховані 40 дорослих і п'ять дітей. Учені виявили, що кладовища використовували протягом третього і четвертого століть нашої ери, коли Британія перебувала під контролем Римської імперії.

Один зі скелетів належав чоловікові, якому на момент смерті було приблизно 25-35 років. Дослідження в лабораторії Бедфорда виявило металевий предмет, цвях, встромлений у п'яткову кістку — жахлива знахідка, що свідчить про розп'яття за реальні або уявні злочини.

"Щасливе поєднання гарного збереження і цвяха, що залишився в кістці, дозволило мені дослідити цей майже унікальний приклад, коли тисячі стали втраченими", — розповіла археологиня Кембриджського університету Корінна Дугіг, яка детально вивчала скелет.

Вона додає: "Це показує, що жителі навіть цього невеликого поселення на краю імперії не змогли уникнути найбільш варварського покарання Риму".

Радіовуглецевий аналіз показав, що Фенстантонська людина жила десь між 130 і 360 роками нашої ери. Друга половина цього періоду здається найімовірнішою, оскільки кладовища датуються саме цим часом.

Окрім цвяха в п'ятковій кістці, на кістках ніг чоловіка були й інші ознаки пошкоджень. Вони свідчать про те, що його прикували ланцюгами або кайданами. Його могли утримувати як в'язня деякий час, перш ніж виконати остаточне покарання.

Обличчя жертви реконструював американський художник Джо Маллінс Фото: Impossible Factual/BBC

Попри те, що розп'яття було поширеною римською практикою, скелетні докази розп'яття надзвичайно рідкісні. Жертв часто ховали у випадкових місцях, що ускладнювало пошук для археологів.

Розп'яття зазвичай призначалося для бунтівних рабів, політичних активістів і представників нижчих класів, на яких римська влада не звертала особливої уваги, коли наставав час позбутися їхніх тіл. Крім того, у багатьох випадках жертв розп'яття підвішували до дерев'яних балок за допомогою мотузки, а це означає, що цвяхи не потрібні.

Корінна Дугіг зазначила, що на момент проведення дослідження у світі було відомо лише про три інші ймовірні приклади розп'яття. Знахідка у Фенстантоні приєднується до випадків в Італії, Єгипті та Єрусалимі, причому останній випадок є єдиним зі 100-відсотковою достовірністю, оскільки в п'ятковій кістці також знайшли цвях.

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Окрім жертви розп'яття, дослідники виявили різні артефакти з римсько-британського поселення поблизу кладовищ. Серед них — протяжка з зображенням коня і вершника, монети, прикрашені глиняні черепки та оброблені кістки великої рогатої худоби, які використовувалися для виготовлення предметів особистої гігієни, таких як мило або косметика.

Також науковці розкопали велику будівлю і вирівняні поверхні, які використовувалися як двори або дороги, що свідчить про те, що римсько-британське поселення мало розвинену інфраструктуру.

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