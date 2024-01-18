Найдавніше живе місто Індії: дослідники виявили поселення, якому кілька тисяч років (відео)

Поселення, яке датується 800 роком до н. е., виявило наявність семи культурних періодів. А тому отримані дані свідчать про те, що "темний вік" — це міф, і що культури безперервно існували в регіоні без повного знищення протягом останніх 5500 років.

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Під час нещодавніх розкопок у Ваднагарі, Індія, приблизно за 900 км на південний захід від Нью-Делі, дослідники з IIT Kharagpur, Археологічної служби Індії (ASI), Лабораторії фізичних досліджень (PRL), Університету Джавахарлала Неру (JNU) та Деканського коледжу розкопали поселення, якому 2800 років, пише Arkeonews.

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Це стародавнє поселення, яке можна простежити ще з 800 року до н. е., кидає виклик поняттю "темного віку" в регіоні, припускаючи, що культури безперервно процвітали без повного знищення протягом останніх 5500 років. Розкопки виявили сім культурних періодів, що проливають світло на багате історичне минуле цього регіону.

За словами дослідників, деякі нещодавні радіовуглецеві датування вказують на те, що поселенню могло вже існувати 1400 років до н. е., що відповідає пізній фазі Хараппського періоду. Темний вік, період між розпадом цивілізації долини Інду і настанням залізного віку, довгий час вважався часом культурного занепаду. Однак знахідки з Ваднагара ставлять під сумнів цей наратив.

Абхіджит Амбекар, археолог ASI та співавтор дослідження, розповів: "У кількох глибоких траншеях виявили свідчення семи культурних етапів (періодів), а саме: маурійського, індо-грецького, індо-скіфського або Шака-Кшатрапського, Індуїсти-Соланкі, Султанат-Моголь (Іслам) до Гаеквада-Британського колоніального правління, і історія продовжується зараз. Під час наших розкопок виявили один із найдавніших буддійських монастирів".

Серед знахідок — гончарні вироби, мідні, золоті, срібні, залізні предмети та вигадливо оформлені браслети. Монетні форми часів індо-грецького панування у Ваднагарі, зокрема грецького царя Апполодота, дають уявлення про економічний і політичний ландшафт того часу.

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Дослідники зазначають, що Ваднагар виділяється як найстаріше живе місто в межах одного укріплення, коли-небудь розкопане в Індії. Вони додають, що найдавніше поселення у Ваднагарі заснували близько 800 р. до н. е., тобто ще до приходу буддизму та джайнізму. Хронологія міста простягається через правління Маур'їв і завершується його падінням близько 150 р. до н.е.

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