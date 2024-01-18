У Болгарії під час розкопок давньоримського міста вчені знайшли понад 800 артефактів (фото)

Римське місто Маркіанополь на північному сході Болгарії виникло як фракійське поселення. Пізніше його заселили еллінізовані поселенці з Малої Азії і назвали Parthenopolis.

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У самому серці Болгарії, в місті Девня, археологи розкопали скарбницю історії, яка проливає світло на давньоримське місто Маркіанополь. Знайдені артефакти відкривають захопливу інформацію про минуле міста, від його фракійського походження до значної ролі за часів Римської імперії, пише Arkeonews.

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Римське місто Маркіанополь на північному сході Болгарії виникло як фракійське поселення. Пізніше його заселили еллінізовані поселенці з Малої Азії і назвали Parthenopolis.

Римський Маркіанополь заснували близько 106 р. н.е. після походів Траяна в Дакію на північ. Поселення назвали на честь його сестри Ульпії Марціани.

Розташований на перехресті доріг між Одіссосом (сучасна Варна), Дуросторумом і Нікополем-на-Істрі, а також завдяки наявності численних джерел, Маркіанополь став стратегічно важливим поселенням.

Наприкінці ІІІ століття н. е. реформа Діоклетіана визначила Маркіанополь як адміністративну столицю римської провінції Мезії. Місто досягло свого розквіту в середині IV століття н. е., слугуючи тимчасовою столицею Східної імперії під час походів імператора Валенса проти вестготських вторгнень.

Археологи виявили понад 800 артефактів, серед яких бронзові монети, глиняні лампи та посудини Фото: Devnya Municipality

Нещодавно археологи розкопали підлогові мозаїки, прикрашені ранньохристиянськими візерунками, що дають змогу зазирнути в культурне та релігійне життя Маркіанополя.

Будівлю, в якій знайдені ці мозаїки, ще належить ідентифікувати, тому дослідники цікавляться її первісним призначенням — чи належала вона заможному римському громадянину, чи виконувала громадську функцію.

Ці складні мозаїки, датовані першою половиною IV століття нашої ери, представляють важливу главу в історії міста. Археологічний сезон, що триває в Девні, також приніс понад 800 артефактів, серед яких бронзові монети, глиняні лампи та посудини.

Окремим відкриттям попереднього археологічного сезону стала реставрація бронзових посудин, знайдених у цегляній гробниці кінця ІІ — початку ІІІ століття. Ці посудини, з вишуканими прикрасами та витонченою майстерністю, мали ритуальне значення.

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В околицях базиліки виявлено додаткові скарби, зокрема відреставровані керамічні вироби, такі як посудина-мортарій для рідин та гарно зроблений кратероподібний горщик для рідин. Ці знахідки, разом з монетами часів імператора Феодосія II, дають яскраву картину повсякденного життя Маркіанополя.

У 447 році гуни Аттіли захопили і зруйнували Маркіонополь після того, як завоювали весь Балканський півострів, але не змогли захопити Константинополь. Про це свідчать 20 золотих монет, розкиданих на підлозі досліджуваної будівлі.

На одній стороні монет зображений Феодосій II, а на іншій — богиня-покровителька Константинополя. Серед монет, знайдених під час розкопок у Маркіанополі, були монети, що датуються періодом заснування міста у ІІ столітті. Останні датуються шостим століттям, приблизно часом правління імператора Юстиніана.

Раніше Фокус писав про два храми у доричному стилі, знайдені в Пестумі. Ці храми, що були частиною грецького міста Посейдонія до того, як римляни завоювали його у 273 році до н. е. і перейменували на Пестум, знайшли поблизу Середземного моря, поруч зі стародавніми стінами міста.

Також ми розповідали про римську віллу, що могла належати Плінію Старшому.