В Болгарии во время раскопок древнеримского города ученые нашли более 800 артефактов (фото)

Римский город Маркианополь на северо-востоке Болгарии возник как фракийское поселение. Позже его заселили эллинизированные поселенцы из Малой Азии и назвали Parthenopolis.

Related video

В самом сердце Болгарии, в городе Девня, археологи раскопали сокровищницу истории, которая проливает свет на древнеримский город Маркианополь. Найденные артефакты открывают захватывающую информацию о прошлом города, от его фракийского происхождения до значительной роли во времена Римской империи, пишет Arkeonews.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Римский город Маркианополь на северо-востоке Болгарии возник как фракийское поселение. Позже его заселили эллинизированные поселенцы из Малой Азии и назвали Parthenopolis.

Римский Маркианополь основали около 106 г. н.э. после походов Траяна в Дакию на север. Поселение назвали в честь его сестры Ульпии Марцианы.

Расположенный на перекрестке дорог между Одиссосом (современная Варна), Дуросторумом и Никополем-на-Истре, а также благодаря наличию многочисленных источников, Маркианополь стал стратегически важным поселением.

В конце III века н. э. реформа Диоклетиана определила Маркианополь как административную столицу римской провинции Мезии. Город достиг своего расцвета в середине IV века н. э., служа временной столицей Восточной империи во время походов императора Валенса против вестготских вторжений.

Археологи обнаружили более 800 артефактов, среди которых бронзовые монеты, глиняные лампы и сосуды Фото: Devnya Municipality

Недавно археологи раскопали мозаики, украшенные раннехристианскими узорами, позволяющие заглянуть в культурную и религиозную жизнь Маркианополя.

Здание, в котором найдены эти мозаики, еще предстоит идентифицировать, поэтому исследователи интересуются его первоначальным назначением — принадлежало ли оно состоятельному римскому гражданину или выполняло общественную функцию.

Эти сложные мозаики, датированные первой половиной IV века нашей эры, представляют важную главу в истории города. Археологический сезон, продолжающийся в Девни, также принес более 800 артефактов, среди которых бронзовые монеты, глиняные лампы и сосуды.

Отдельным открытием предыдущего археологического сезона стала реставрация бронзовых сосудов, найденных в кирпичной гробнице конца II — начала III века. Эти сосуды, с изысканными украшениями и утонченным мастерством, имели ритуальное значение.

Важно

Рыцари замка Кибург: в Швейцарии обнаружили неповрежденную средневековую перчатку (фото)

В окрестностях базилики обнаружены дополнительные сокровища, в частности отреставрированные керамические изделия, такие как сосуд-мортарий для жидкостей и хорошо сделанный кратероподобный горшок для жидкостей. Эти находки, вместе с монетами времен императора Феодосия II, дают яркую картину повседневной жизни Маркианополя.

В 447 году гунны Аттилы захватили и разрушили Маркионополь после того, как завоевали весь Балканский полуостров, но не смогли захватить Константинополь. Об этом свидетельствуют 20 золотых монет, разбросанных на полу исследуемого здания.

На одной стороне монет изображен Феодосий II, а на другой — богиня-покровительница Константинополя. Среди монет, найденных во время раскопок в Маркианополе, были монеты, датируемые периодом основания города во II веке. Последние датируются шестым веком, примерно временем правления императора Юстиниана.

Ранее Фокус писал о двух храмах в дорическом стиле, найденных в Пестуме. Эти храмы, бывшие частью греческого города Посейдония до того, как римляне завоевали его в 273 году до н. э. и переименовали в Пестум, нашли вблизи Средиземного моря, рядом с древними стенами города.

Также мы рассказывали о римской вилле, которая могла принадлежать Плинию Старшему.