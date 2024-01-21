Ученые рекоструировали лицо единственной жертвы римского распятия в Британии: что известно (фото)

Распятие, жестокая римская практика, попала в Британию после того, как Римская империя завершила завоевание Британских островов в первом веке нашей эры.

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Исследователи реконструировали лицо человека, который стал жертвой римского распятия. Его скелет нашли в захоронении вместе с другими, датируемыми III и IV веком, пишет Ancient Origins.

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Профессор Джо Маллинс из Университета Джорджа Мейсона, Вирджиния, осуществил реконструкцию и назвал ее самым интересным проектом в своей карьере.

Распятие, жестокая римская практика, попала в Британию после того, как Римская империя завершила завоевание Британских островов в первом веке нашей эры. Этот факт стал очевидным, когда археологи обнаружили скелет в маленьком городке в Кембриджшире с явными признаками распятия.

Захоронение скелета, который является первым свидетельством распятия в римской Британии Фото: Albion Archaeology

Во время раскопок на месте будущей жилой застройки археологи из Albion Archaeology наткнулись на остатки ранее неизвестного римско-британского поселения. На этом месте они обнаружили пять скрытых кладбищ, где похоронены 40 взрослых и пять детей. Ученые обнаружили, что кладбища использовали в течение третьего и четвертого веков нашей эры, когда Британия находилась под контролем Римской империи.

Один из скелетов принадлежал мужчине, которому на момент смерти было примерно 25-35 лет. Исследование в лаборатории Бедфорда обнаружило металлический предмет, гвоздь, воткнутый в пяточную кость — ужасная находка, свидетельствующая о распятии за реальные или мнимые преступления.

"Счастливое сочетание хорошей сохранности и гвоздя, оставшегося в кости, позволило мне исследовать этот почти уникальный пример, когда тысячи стали утраченными", — рассказала археолог Кембриджского университета Коринна Дугиг, которая подробно изучала скелет.

Она добавляет: "Это показывает, что жители даже этого небольшого поселения на краю империи не смогли избежать самого варварского наказания Рима".

Радиоуглеродный анализ показал, что Фенстантонский человек жил где-то между 130 и 360 годами нашей эры. Вторая половина этого периода кажется наиболее вероятной, поскольку кладбища датируются именно этим временем.

Кроме гвоздя в пяточной кости, на костях ног мужчины были и другие признаки повреждений. Они свидетельствуют о том, что его приковали цепями или кандалами. Его могли удерживать как узника некоторое время, прежде чем выполнить окончательное наказание.

Лицо жертвы реконструировал американский художник Джо Маллинс Фото: Impossible Factual/BBC

Несмотря на то, что распятие было распространенной римской практикой, скелетные доказательства распятия чрезвычайно редки. Жертв часто хоронили в случайных местах, что затрудняло поиск для археологов.

Распятие обычно предназначалось для мятежных рабов, политических активистов и представителей низших классов, на которых римские власти не обращали особого внимания, когда наступало время избавиться от их тел. Кроме того, во многих случаях жертв распятия подвешивали к деревянным балкам с помощью веревки, а это означает, что гвозди не нужны.

Коринна Дугиг отметила, что на момент проведения исследования в мире было известно лишь о трех других вероятных примерах распятия. Находка в Фенстантоне присоединяется к случаям в Италии, Египте и Иерусалиме, причем последний случай является единственным со 100-процентной достоверностью, поскольку в пяточной кости также нашли гвоздь.

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Кроме жертвы распятия, исследователи обнаружили различные артефакты из римско-британского поселения вблизи кладбищ. Среди них — протяжка с изображением лошади и всадника, монеты, украшенные глиняные черепки и обработанные кости крупного рогатого скота, которые использовались для изготовления предметов личной гигиены, таких как мыло или косметика.

Также ученые раскопали большое здание и выровненные поверхности, которые использовались как дворы или дороги, что свидетельствует о том, что римско-британское поселение имело развитую инфраструктуру.

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