1500-річна ДНК допомогла з'ясувати, який вигляд мав китайський імператор У-ді й від чого помер (фото)

Учені також з'ясували, до якого народу належав імператор, що займався об'єднанням Північного Китаю.

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Автори дослідження, опублікованого в журналі Current Biology, використовували 1500-річну ДНК, витягнуту з черепа китайського імператора У-ді, щоб створити реконструкцію обличчя, а також з'ясувати причину його ранньої смерті, пише Live Science.

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Імператор У-ді правив однією з держав на Півночі Китаю під назвою Північна Чжоу з 560 по 578 рік нашої ери. Його правління було перерване ранньою смертю імператора, який помер у віці 36 років. У-ді найвідоміший тим, що об'єднав Північний Китай після того, як налагодив державу Північна Ци.

Ще 1996 року археологи виявили могилу імператора У-ді, де був скелет правителя та майже повний череп. Автори дослідження витягли з черепа ДНК, щоб відновити зовнішній вигляд китайського імператора, а також з'ясувати причину його такої ранньої смерті. Але вченим вдалося не тільки зробити це, а ще й з'ясувати, до якого народу належав У-ді.

Портрет імператора У-ді, створений уже після його смерті в 7 столітті нашої ери Фото: Wikipedia

Згідно з історичними записами, імператор У-ді наприкінці свого життя погано розумів оточення та погано висловлював свої думки, що вказувало на ураження мозку. Також у нього були напівзаплющені очі та ненормальна хода, а це дає змогу припустити, що в нього були явні наслідки перенесеного інсульту.

Хоча одні вчені раніше наполягали на тому, що імператора отруїли, інші вважали, що він помер від невідомої хвороби. Нове дослідження ставить крапку в цих суперечках, адже аналіз ДНК показав, що У-ді помер через ускладнення, спричинені інсультом.

Також за допомогою ДНК вчені змогли створити реконструкцію обличчя китайського імператора. Тут показаний чоловік із карими очима, чорним волоссям і темнішою шкірою. Так він схожий на сучасних жителів Північної та Східної Азії.

Також за допомогою ДНК вчені змогли створити реконструкцію обличчя китайського імператора. Тут показаний чоловік із карими очима, чорним волоссям і темнішою шкірою. Так він схожий на сучасних жителів Північної та Східної Азії. Фото: Live Science

Аналіз показав, що китайський імператор належав до народу сяньбей, який був кочовим і жив на території сучасної Монголії та на Півночі Китаю. Вчені вважають, що сяньбей мігрував на південь і там об'єднався з китайцями етнічної групи хань.

За словами авторів дослідження, попри те, що деякі вчені приписують представникам народу сяньбей екзотичну зовнішність, як-от густу бороду, високе перенісся та жовте волосся, аналіз показав, що вони мали типові риси обличчя для жителів Східної та Північної Азії.

Як уже писав Фокус, створено реконструкцію обличчя знаменитого польського астронома Миколая Коперника. Прижиттєвих портретів ученого не збереглося, а тому достеменно невідомо, який він мав вигляд насправді. Реконструкція обличчя дає відповідь на це питання.

Також Фокус писав про те, що знайдено найдавніші зображення медицини Стародавньої Греції. Стародавня грецька ваза, яка зберігається в Луврі, виявилася несподіваним джерелом знань. Учені вивчили її та виявили, що це — найдавніше з відомих реалістичних зображень, пов'язаних із медициною.