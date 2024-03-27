Розкрито 400-річну загадку: створено реконструкцію обличчя астронома Миколая Коперника (фото)

Прижиттєвих портретів знаменитого польського астронома не збереглося, а тому достеменно невідомо, який він мав вигляд насправді. Реконструкція обличчя дає відповідь на це питання.

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Польський астроном Миколай Коперник (1473 -1543) зробив справжню революцію в астрономії. Всупереч поширеній ще з часів античності думці про те, що Земля є центром Всесвіту, навколо якого обертається Сонце і зірки, вчений заявив, що насправді це не так. Таким чином він представив геліоцентричну систему світу, в якій Земля і всі планети обертаються навколо Сонця. Але ця ідея була прийнята не одразу і виявилася забороненою. Але найбільша загадка полягає в тому, що ніхто точно не знає, який вигляд мав знаменитий астроном. Тепер же створено реконструкцію обличчя астронома і припускають, що саме так найімовірніше виглядав Миколай Коперник, пише Daily Mail.

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За життя Коперника не було намальовано жодного його портрета, а єдиний автопортрет загинув під час пожежі наприкінці 16 століття. Тож упродовж понад 400 років не було відомо, який насправді вигляд мав польський астроном, адже найзнаменитіший його портрет, який намалювали вже після смерті вченого, був створений 1580 року. Усі портрети астронома були створені на основі його автопортрета. Але не було точної впевненості в тому, що саме таке обличчя було в Коперника.

Портер Миколая Коперника, створений після його смерті 1580 року Фото: Wikipedia

Тож за справу взявся відомий фахівець із графіки Сісеро Мараіс із Бразилії, який уже давно займається створенням реконструкцій як відомих, так і не дуже, людей, які померли в далекому минулому.

Для того, щоб відтворити вигляд астронома, вчений використав виявлений 19 років тому в Польщі череп, який, як передбачається, належить Миколі Копернику. Але є одна проблема. Якщо одні археологи впевнені, що цей череп без нижньої щелепи справді є черепом Коперника, то інші вважають, що це не так. Тож Мораіс вирішив за допомогою своєї реконструкції спробувати вирішити і цю суперечку.

Створено реконструкцію обличчя астронома і припускають, що саме так найімовірніше виглядав Миколай Коперник Фото: Daily Mail

Через відсутність нижньої щелепи вченому спочатку довелося за допомогою комп'ютерної томографії відтворити загальний вигляд черепа, тобто показати, який він міг мати вигляд у цілісному вигляді. Потім Мораіс почав відтворення обличчя польського астронома. Для цього, як і під час минулих подібних реконструкцій, учений використовував дані людей, які живуть нині і мають схожі параметри черепа.

У результаті отримане обличчя виявилося дуже схожим на зображення Коперника на найвідомішому його портреті, створеному після смерті. За словами Мораїса, існують явні схожості з деякими параметрами обличчя на портреті, зокрема це стосується щелепи, носа і вилиць.

У результаті отримане обличчя виявилося дуже схожим на зображення Коперника на найвідомішому його портреті, створеному після смерті Фото: Daily Mail

Науковці вважає, що, з огляду на велику схожість створеної реконструкції обличчя з портретом Коперника 1580 року, можна припустити, що виявлений череп справді належить відомому астроному. Водночас Мораїс каже, що це не є прямим доказом цього факту і може бути простим збігом.

Як уже писав Фокус, вчені створили реконструкцію обличчя жінки з 16 століття, яку поховали цеглою в роті. Жінка померла під час спалаху чуми і її поховали незвичайним способом, який свідчить про те, що її вважали вампіром.

Також Фокус писав про те, що створено реконструкцію обличчя Данте Аліг'єрі, якого зображують з довгим носом і гострим підборіддям. Але насправді, як вважають вчені, у нього був інший зовнішній вигляд.