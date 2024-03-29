Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Екіпаж ледь не звихнувся: найтриваліший безпосадочний політ на літаку тривав 64 дні (фото)

Літак Cessna 172, найтриваліший політ на літаку
Фото: CNN | Екіпаж ледь не звихнувся: найтриваліший безпосадочний політ на літаку тривав 64 дні

Рекорд, встановлений двома американськими пілотами 1959 року, не побитий досі. Це був дуже цікавий політ, хоча й повний божевілля.

Related video

З 4 грудня 1958 року до 7 лютого 1959 року тривав найтриваліший безпосадочний політ на літаку в історії. Він тривав 64 дні 22 години і 19 хвилин і його встановили пілоти Роберт Тімм і Джон Кук на літаку Cessna 172. Протягом усього цього часу вони кружляли над штатом Невада, США, і загалом подолали 240 тисяч км. Це в 6 разів більше, ніж довжина екватора, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Рекорд, встановлений американцями, не побитий досі. Хоча 2 роки тому дрон Zephyr здійснив схожий безпосадочний політ, але він тривав на 4 години менше.

Важливо
Одна з головних загадок 20 століття: через 87 років виявлено літак Амелії Ергарт (фото)

Взагалі історія найтривалішого безпосадочного польоту дуже дивна та неймовірна. Коли в Лас-Вегасі відкрився новий готель із казино під назвою Hacienda, його власники вирішили розмістити рекламу закладу на літаку, який міг би встановити рекорд із тривалості польоту. У цьому готелі працював Роберт Тімм, який був пілотом під час Другої світової війни і саме до нього звернулися зі своєю божевільною ідеєю власники готелю.

Літак Cessna 172, найтриваліший політ на літаку Fullscreen
Літак Cessna 172, на якому літали Тімм і Кук
Фото: CNN

Для польоту обрали літак Cessna 172, але покращили його, зокрема встановили додатковий паливний бак. Але проблема залишалася з дозаправкою літака в повітрі, адже навіть внесені в літак зміни не дозволяли цього зробити. Тому було ухвалено рішення заправляти літак під час польоту за допомогою вантажівки, що їхала внизу.

Ідея, яку вдалося успішно реалізувати, полягала в такому: вантажівка наближалася до літака, що летів, пілоти його знижували, а потім на літак піднімали шланг, через який за допомогою насоса закачували паливо в бак.

Роберт Тімм і авіамеханік Джон Кук вилетіли на літаку з аеропорту Лас-Вегаса 4 грудня 1958 року і решту майже 65 днів кружляли над штатом Невада.

До речі, під час дозаправлення літака, екіпаж отримував з вантажівки також їжу, воду та інші припаси. Що стосується походів до туалету, то Тімм і Кук для цього використовували спеціальні переносний туалет, створений для відпочинку на природі. Коли він заповнювався, то вміст просто викидали над пустелею.

Літак Cessna 172, найтриваліший політ на літаку Fullscreen
Ідея, яку вдалося успішно реалізувати, полягала в такому: вантажівка наближалася до літака, що летів, пілоти його знижували, а потім на літак піднімали шланг, через який за допомогою насоса закачували паливо в бак
Фото: CNN

Двоє пілотів по черзі спали на матраці в задній частині кабіни літака, але заснути вдавалося не завжди. Через нестачу сну, втому і стрес екіпаж перебував на межі божевілля, і двоє пілотів потихеньку починали божеволіти, вигадуючи всяку маячню.

До речі, через недосипання екіпаж літака мало не загинув. Під час 36-го дня польоту Тімм, який перебував за штурвалом літака, заснув, і політ тривав на автопілоті протягом приблизно години на висоті 1,2 км. Через кілька днів автопілот вийшов з ладу, і пілоти більше ніколи не засинали за штурвалом.

Коли вже закінчувався 65 день безпосадочного польоту, двоє пілотів вирішили, що з них уже досить і посадили літак. Роберт Тімм помер 1976 року, а Джон Кук — 1995 року.

Як уже писав Фокус, 1500-річна ДНК дала змогу з'ясувати, який вигляд мав китайський імператор У-ді і від чого він помер. Вчені також з'ясували, до якого народу належав імператор, який займався об'єднанням північного Китаю.

Також Фокус писав про п'ятий стан матерії, який порушує правила квантової фізики і називається конденсат Бозе-Ейнштейна. Він являє собою дивну форму матерії, яку вперше виявили майже 30 років тому.