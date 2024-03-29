Екіпаж ледь не звихнувся: найтриваліший безпосадочний політ на літаку тривав 64 дні (фото)

Рекорд, встановлений двома американськими пілотами 1959 року, не побитий досі. Це був дуже цікавий політ, хоча й повний божевілля.

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З 4 грудня 1958 року до 7 лютого 1959 року тривав найтриваліший безпосадочний політ на літаку в історії. Він тривав 64 дні 22 години і 19 хвилин і його встановили пілоти Роберт Тімм і Джон Кук на літаку Cessna 172. Протягом усього цього часу вони кружляли над штатом Невада, США, і загалом подолали 240 тисяч км. Це в 6 разів більше, ніж довжина екватора, пише IFLScience.

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Рекорд, встановлений американцями, не побитий досі. Хоча 2 роки тому дрон Zephyr здійснив схожий безпосадочний політ, але він тривав на 4 години менше.

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Взагалі історія найтривалішого безпосадочного польоту дуже дивна та неймовірна. Коли в Лас-Вегасі відкрився новий готель із казино під назвою Hacienda, його власники вирішили розмістити рекламу закладу на літаку, який міг би встановити рекорд із тривалості польоту. У цьому готелі працював Роберт Тімм, який був пілотом під час Другої світової війни і саме до нього звернулися зі своєю божевільною ідеєю власники готелю.

Літак Cessna 172, на якому літали Тімм і Кук Фото: CNN

Для польоту обрали літак Cessna 172, але покращили його, зокрема встановили додатковий паливний бак. Але проблема залишалася з дозаправкою літака в повітрі, адже навіть внесені в літак зміни не дозволяли цього зробити. Тому було ухвалено рішення заправляти літак під час польоту за допомогою вантажівки, що їхала внизу.

Ідея, яку вдалося успішно реалізувати, полягала в такому: вантажівка наближалася до літака, що летів, пілоти його знижували, а потім на літак піднімали шланг, через який за допомогою насоса закачували паливо в бак.

Роберт Тімм і авіамеханік Джон Кук вилетіли на літаку з аеропорту Лас-Вегаса 4 грудня 1958 року і решту майже 65 днів кружляли над штатом Невада.

До речі, під час дозаправлення літака, екіпаж отримував з вантажівки також їжу, воду та інші припаси. Що стосується походів до туалету, то Тімм і Кук для цього використовували спеціальні переносний туалет, створений для відпочинку на природі. Коли він заповнювався, то вміст просто викидали над пустелею.

Ідея, яку вдалося успішно реалізувати, полягала в такому: вантажівка наближалася до літака, що летів, пілоти його знижували, а потім на літак піднімали шланг, через який за допомогою насоса закачували паливо в бак Фото: CNN

Двоє пілотів по черзі спали на матраці в задній частині кабіни літака, але заснути вдавалося не завжди. Через нестачу сну, втому і стрес екіпаж перебував на межі божевілля, і двоє пілотів потихеньку починали божеволіти, вигадуючи всяку маячню.

До речі, через недосипання екіпаж літака мало не загинув. Під час 36-го дня польоту Тімм, який перебував за штурвалом літака, заснув, і політ тривав на автопілоті протягом приблизно години на висоті 1,2 км. Через кілька днів автопілот вийшов з ладу, і пілоти більше ніколи не засинали за штурвалом.

Коли вже закінчувався 65 день безпосадочного польоту, двоє пілотів вирішили, що з них уже досить і посадили літак. Роберт Тімм помер 1976 року, а Джон Кук — 1995 року.

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