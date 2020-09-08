Внук скандальной испанской герцогини Альба собрался женится

Граф Осорно сделал предложение своей девушке после двух лет отношений.

В Испании вовсю готовятся к, возможно, главному светскому событию года. Внук знаменитой герцогини Альба сделал предложение своей девушке. Об этом пишет Daily Mail.

28-летний Карлос Артуро Хосе Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Солис, граф Осорно, младший сын 19-го герцога Альбы, два года был в отношениях с 31-летней Белене Корсини.

Граф Осорно со своей избранницей

И хоть дата свадьбы еще не назначена, но церемония скорей всего пройдет в знаменитом дворце Лирия, который находится в центре Мадрида и является самой большой частной резиденцией Мадрида. Именно тут семья проводила время в самоизоляции из-за коронавируса и тут они останавливаются, когда посещают столицу Испании.

Дворец Лирия, резиденция герцогов Альба в Мадриде

Избранница графа Осорно занимается семейным строительным бизнесом.

Это будет первая свадьба с тех пор, как старший брат Карлоса и будущий герцог Альба – Фернандо Луис Каэтано Иисус Фитц-Джеймс Стюарт и Солис женился на Софии Паласуэло Баррозу в 2018 году. Тогда торжество посетили испанские монархи и дизайнер Агата Руис де ла Прада, а всегда на свадьбу позвали 750 гостей.

Фернандо, будущий герцог Альба на своей свадьбе в 2018 году

Фернандо и Карлос – сыновья Карлоса Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо – старшего сына знаменитой Каэтаны, герцогини Альба, обладательницы огромного количества титулов (только графских было 22), которая скончалась в 2014 году. Она дружила с королевой Елизаветой II, восстановила дворец Лирию и открыла его для публики, а также приложила много усилий, чтобы популяризовать фламенко и научится танцевать его едва ли не лучше всех в Испании.

Карлос и Фернандо со своим отцом, 19-м герцогом Альба

Герцогиня Альба на своей третьей свадьбе / Все фото: esmadrid

Каэтана являлась самой богатой женщиной Испании, была замужем три раза, причем последний раз заключила брак в 85 лет с государственным служащим Альфонсо Диесом, предварительно передав свое состояние детям (их у нее шестеро) и внукам.