В последней серии "Очень странных дел" герои использовали меч из культового фильма "Конан-варвар"
Актер Дэвид Харбор, который сражался мечом, уже заявил, что это была "огромная честь"
Популярный сериал "Очень странные дела" от Netflix умеет удивлять, но в последней серии он изумил фанатов внезапный кроссовером. Причем о нем рассказал актер Дэвид Харбор, исполнитель роли Джима Хоппера.
Оказалось, что в сцене сражения с Демогоргоном, когда Хоппер использует меч, это был не случайный меч, а тот самый, который был выкован для фильма "Конан-варвар" 1982 года.
Харбор написал, что уникальность меча подметил один из внимательных фанатов и подтвердил его догадку. Он отметил, что появление меча атлантов на съемочной площадке "Очень странных дел" – заслуга реквизиторов.
"Меч, который дал мне отдел реквизита, является настоящим мечом, который использовался на съемках обоих фильмах о Конане. Обладать им было великой честью для меня", — рассказал Харбор.
И отметил в публикации Арнольда Шварценеггера, исполнителя роли Конана-варвара, сказав, что готов принять любую критику, касательно техники его боя.
Харбор также упомянул, что меч, попавший ему в руки, был чертовски тяжелым. Его для фильма со Шварценеггером сделали специально, он выкован из стали и обошелся создателям фильма в 10 тысяч долларов, равно, как и меч отца Конана. Согласно сюжету, Конан нашел меч атлантов в могильном кургане.
Напомним, сериал "Очень странные дела" стал настоящей сенсацией, главным образом из-за невероятной атмосферы 1980-х и увлекательного сюжета. Когда на Netflix вышли две заключительные серии 4 сезона, стриминговый сервис буквально обрушили зрители, желающие узнать, чем все закончится.
И кроме "пасхалки" с мечом их ждал еще и поцелуй между героями Дэвида Харбора и Вайноны Райдер. Его не было в сценарии, так что актеры проявили инициативу.