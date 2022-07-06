В последней серии "Очень странных дел" герои использовали меч из культового фильма "Конан-варвар"

Актер Дэвид Харбор, который сражался мечом, уже заявил, что это была "огромная честь"

Популярный сериал "Очень странные дела" от Netflix умеет удивлять, но в последней серии он изумил фанатов внезапный кроссовером. Причем о нем рассказал актер Дэвид Харбор, исполнитель роли Джима Хоппера.

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Оказалось, что в сцене сражения с Демогоргоном, когда Хоппер использует меч, это был не случайный меч, а тот самый, который был выкован для фильма "Конан-варвар" 1982 года.

[ + – ] Меч Конана-варвара в сериале "Очень странные дела" Фото: Скриншот

Харбор написал, что уникальность меча подметил один из внимательных фанатов и подтвердил его догадку. Он отметил, что появление меча атлантов на съемочной площадке "Очень странных дел" – заслуга реквизиторов.

"Меч, который дал мне отдел реквизита, является настоящим мечом, который использовался на съемках обоих фильмах о Конане. Обладать им было великой честью для меня", — рассказал Харбор.

[ + – ] Дэвид Харбор с легендарным мечом Фото: Скриншот

И отметил в публикации Арнольда Шварценеггера, исполнителя роли Конана-варвара, сказав, что готов принять любую критику, касательно техники его боя.

Харбор также упомянул, что меч, попавший ему в руки, был чертовски тяжелым. Его для фильма со Шварценеггером сделали специально, он выкован из стали и обошелся создателям фильма в 10 тысяч долларов, равно, как и меч отца Конана. Согласно сюжету, Конан нашел меч атлантов в могильном кургане.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер в фильме "Конан-варвар" Фото: Скриншот

Напомним, сериал "Очень странные дела" стал настоящей сенсацией, главным образом из-за невероятной атмосферы 1980-х и увлекательного сюжета. Когда на Netflix вышли две заключительные серии 4 сезона, стриминговый сервис буквально обрушили зрители, желающие узнать, чем все закончится.

И кроме "пасхалки" с мечом их ждал еще и поцелуй между героями Дэвида Харбора и Вайноны Райдер. Его не было в сценарии, так что актеры проявили инициативу.