Харьковчанин держит у себя дома взрослого льва. Видео

Гражданин Украины Саид Джавид вырастил у себя на территории частного дома в Харькове льва. Лев живет у него с самого рождения. Животному три с половиной года и грива у него еще не выросла.

Зверя зовут Красавчик и он отзывается на свое имя, сообщил его хозяин изданию "Vgorode".

По словам хозяина, Красавчик официально зачипован, привит, имеет паспорт и проходит регулярное обследование. Круглосуточно за диким зверем ухаживают два человека, и иногда к нему приезжает дрессировщик из-за границы. У животного даже есть свой блог.

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Фото: Instagram / 0001_im

"На выходных мы с ним бываем за городом. Обычно он с 22:00 до 6:00 гуляет по территории дома и находится под наблюдением видеодатчиков модернизированной охранной системы", – рассказал Саид Джавид, добавив, что красавчик сам "заменяет несколько охранников".

Видео: YouTube / "Харьков Vgorode"

В сутки хищник съедает по семь килограмм свежего мяса, а по воскресеньям у него разгрузочный день. Воспитаный человеком, лев до сих пор любит кушать с рук.

Фото: Instagram / 0001_im

"Любимая игра Красавчика – это бороться. Если он проигрывает, он целый день ничего не кушает. Ему надо обязательно, чтобы последний я проиграл, чтобы он меня завалил", – сообщил хозяин льва.

Напомним, ученые-ветеринары рекомендуют владельцам кошек держать своих питомцев дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.