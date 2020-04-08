Кошачий карантин. Ветеринары советуют не выпускать котов из дома из-за COVID-19

Животные могут заразиться на улице и переносить коронавирус на своей шерсти

Ученые-ветеринары рекомендуют владельцам кошек держать своих питомцев дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

При этом, Британская ветеринарная ассоциация (BVA) заявила, что владельцы не должны беспокоиться о заражении COVID-19 от питомцев.

"Не было ни одного случая, чтобы домашняя собака или кошка заразили человека коронавирусом", – заявил доктор из Городского университета Гонконга Анхель Альмендрос. Однако он советует держать кошек дома, чтобы они сами не заразились на улице.

Президент BVA Даниэлла Дос Сантос добавила, что кошки могут переносить вирус на своей шерсти. В связи с этим она рекомендует их владельцам соблюдать простые меры предосторожности.

"Соблюдайте гигиену рук, старайтесь держать кошек в помещении. Избегайте ненужного контакта с домашними животными, таких как объятия, не позволяйте им облизывать ваше лицо, а также не трогайте чужих собак во время прогулки", – говорит Сантос.

Она также настоятельно рекомендует держать кошек в помещении в том случае, если "кто-то в их собственном доме проявил симптомы".

Ученые предполагают, что кошки могут подхватить вирус воздушно-капельным путем, когда их хозяева кашляют, чихают или дышат, также, возможно, могут заражать друг друга.

После случая заражения коронавирусом кошки в Бельгии от ее хозяйки, ученые в Китае провели лабораторные исследования, которые показали, что зараженные кошки могут передавать вирус другим кошкам.

Кроме этого, ранее было доказано, что люди могут передавать респираторные инфекции диким приматам, что делает глобальное распространение COVID-19 проблемой для защитников природы.

"Мы знаем, что вирус совершил прыжок от животного к человеку в начале вспышки, но это произошло потому, что люди ели зараженных животных", – добавил профессор, директор британского института Пирбрайта Брайан Чарлстон.

Напомним, в нью-йоркском зоопарке четырехлетняя малайская тигрица Надя подхватила COVID-19. Работники зоопарка считают, что Надя могла заразится от смотрителя, которых приносил ей еду и чистил ее клетку. У тигрицы наблюдается сухой кашель и затрудненное дыхание. Такие же симптомы у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов, но им тест пока не делали.

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