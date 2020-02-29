В Гонконге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Анализ выявил "слабый положительный результат" наличия инфекции в организме животного

В Гонконге выявили первый случай заражения коронавирусом у домашней собаки.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Всемирную органиазцию здоровья.

Анализ выявил "слабый положительный результат" наличия инфекции в организме животного.

По словам доктора Марии Ван Керхове, технического руководителя программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, гонконгские ученые не уверены, заражена ли собака на самом деле или она заразилась вирусом с загрязненной поверхности.

По сообщениям The Wall Street Journal, собака, принадлежит 60-летней женщине, у которой симптомы развились 12 февраля, а затем тест показал положительный результат.

В качестве меры предосторожности, правительство Гонконга объявило, что кошки, собаки и другие одомашненные млекопитающие, чьи владельцы имеют положительный результат теста коронавируса и помещены в карантин, будут собраны и доставлены в учреждение "специального содержания животных" для карантинного и ветеринарного надзора.

Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга заявил, что у собаки нет никаких симптомов. Мазки его носовой и ротовой полостей показали, что тест "слабый положительный".

По данным ведомства, собака находится на карантине в учреждении в порту в Гонконге и будет возвращена владельцу после того, как у него будет отрицательный результат на вирус.

Центры по контролю и профилактике заболеваний просят владельцев домашних животных ограничивать контакты с ними и другими животными, если владелец заражен коронавирусом COVID-19.

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