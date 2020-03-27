Не гладить грязными руками. В Бельгии хозяйка заразила свою кошку коронавирусом
2020-03-27 16:28:00
Вирусологи говорят, что случай передачи вируса домашнему питомцу был единичным
В Бельгии правительство советует мыть руки перед тем, как прикасаться к домашним животным, так как в стране была зафиксирована передача коронавируса от хозяйки к ее кошке. Об этом сообщает The Guardian.
По словам бельгийского вирусолога, работающего с федеральным правительством, Стивен Ван Гухта, передача вируса является единичным случаем и состояние животного в настоящее время улучшается.
"Через неделю после того, как у владельца появились симптомы, у животного также проявились признаки вируса. Это была диарея, рвота и затрудненное дыхание. Исследователи обнаружили вирус в кошачьих фекалиях. Ранее сообщалось, что две собаки были заражены в Гонконге, но ни одной из них не было симптомов", – заявил Стивен Ван Гухт.
Вирусолог подчеркнул, что нет повода для серьезных опасений.
"Нет никаких признаков того, что ситуация распространенная. Также важно отметить, что это был переход от человека к животному, а не наоборот. Вирус обычно не передается обратно от животного к человеку, поэтому мы считаем, что риск для людей минимальный", – добавил эксперт.
Федеральное агентство по пищевым продуктам Бельгии вынесло ряд рекомендаций по защите домашних животных. Так, если владелец заражается COVID-19, его просят не выпускать животных на улицу и свести к минимуму контакты с ним.
Национальный совет по защите животных Бельгии (CNPA) заявил, что передача вируса не должна стать причиной тревоги и нет оснований отказываться от домашних питомцев.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце февраля в Гонконге выявили первый случай заражения коронавирусом у домашней собаки. Анализ выявил "слабый положительный результат" наличия инфекции в организме животного.
- А после этого, и второй случай заражения собаки коронавирусом, также в Гонконге.
- Уже в марте в Гонконге умерла собака, которая была инфицирована коронавирусом. Владелец животного отказался дать согласие на проведение вскрытия.