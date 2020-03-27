Не гладить грязными руками. В Бельгии хозяйка заразила свою кошку коронавирусом

Вирусологи говорят, что случай передачи вируса домашнему питомцу был единичным

В Бельгии правительство советует мыть руки перед тем, как прикасаться к домашним животным, так как в стране была зафиксирована передача коронавируса от хозяйки к ее кошке. Об этом сообщает The Guardian.

По словам бельгийского вирусолога, работающего с федеральным правительством, Стивен Ван Гухта, передача вируса является единичным случаем и состояние животного в настоящее время улучшается.

"Через неделю после того, как у владельца появились симптомы, у животного также проявились признаки вируса. Это была диарея, рвота и затрудненное дыхание. Исследователи обнаружили вирус в кошачьих фекалиях. Ранее сообщалось, что две собаки были заражены в Гонконге, но ни одной из них не было симптомов", – заявил Стивен Ван Гухт.

Вирусолог подчеркнул, что нет повода для серьезных опасений.

"Нет никаких признаков того, что ситуация распространенная. Также важно отметить, что это был переход от человека к животному, а не наоборот. Вирус обычно не передается обратно от животного к человеку, поэтому мы считаем, что риск для людей минимальный", – добавил эксперт.

Федеральное агентство по пищевым продуктам Бельгии вынесло ряд рекомендаций по защите домашних животных. Так, если владелец заражается COVID-19, его просят не выпускать животных на улицу и свести к минимуму контакты с ним.

Национальный совет по защите животных Бельгии (CNPA) заявил, что передача вируса не должна стать причиной тревоги и нет оснований отказываться от домашних питомцев.

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