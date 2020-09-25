Британская принцесса Евгения объявила о беременности

Британская принцесса Евгения Йоркская, которая в 2018 году сочеталась браком с бизнесменом Джеком Бруксбэнком, сообщила о своей беременности. Информацию подтвердила и пресс-служба Королевского двора.

Принцесса опубликовала свое фото с мужем и снимок детских башмачков. Она отметила, что их первенец родится в 2021 году. Пол ребенка Евгения пока не рассекретила.

Фото: Instagram princesseugenie

В сообщении от пресс-службы Королевского двора отметили, что родители принцессы и ее супруга, а также ее бабушка с дедушкой очень рады и "взволнованы".

Принцесса Евгения Йоркская - дочь Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской. Является десятой в линии наследования трона шестнадцати государств Содружества после своей старшей сестры, Беатрис.

Евгения и ее сестра являются единственными внучками королевы, которые возведены в титул принцесс и Их Королевских высочеств. Евгения работает в лондонском филиале знаменитой галереи современного искусства Hauser & Wirth и является патроном нескольких благотворительных фондов, особенно после того как ее отец, второй сын королевы Елизаветы, принц Эндрю попал в немилость после того, как его уличили в связи с Джеффри Эпштейном.