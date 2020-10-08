Помогло осознанное питание. Как Ребел Уилсон похудела на десятки килограммов

40-летней звезде "Идеального голоса", "Холостячек" и ряда других знаменитых комедий удалось распрощаться с десятками килограммов в течение 2020 года. Актриса регулярно делилась в социальных сетях своими рассуждениями и достижениями по теме похудения, так что преображение знаменитости попало в топ обсуждений в сети.

Через 10 месяцев активной работы над собой Ребел Уилсон просто не узнать! А поклонники неустанно обсуждают актрису в разделе "до" и "после".

Процесс похудения начался еще летом прошлого года, когда Ребел Уилсон стала клиенткой центра детоксикации и оздоровления VivaMayr а Австрии, где всего за две недели ей удалось похудеть на 7 килограммов. Тогда актриса приняла решение "не останавливаться на достигнутом".

Как и многие другие знаменитости, Ребел Уилсон прибегла к методу Майра, который подразумевает осознанное потребеление пищи в течение дня, запрет на перекусы, которые успешно интегрированы в психологическую терапию.

При этом, на начальном этапе программы следует придерживаться режима голодания для полной детоксикации и очищения организма.

Ранее к методу обращались Карли Клосс, Сьюки Уотерхаус, Кейт Мосс, Кара Делавинь и другие селебрити.

"Я пытаюсь исключить сахар и нездоровую пищу из рациона, что будет трудно после праздников, но я собираюсь это сделать! Кто со мной на пути к позитивным изменениям в этом году?", - написала знаменитость в январе 2020 года.

"Когда я тянулась за конфетами вчера вечером, то решила, что лучше выпить бутылку воды. Помните, девочки, вы все равно должны себя побаловать (теперь я просто делаю это лишь один или два раза в неделю и принимаю ванны с пеной по вечерам)",— комментировала она свой процесс похудения.

Система Майра также включает физические нагрузки, в первую очередь, регулярную ходьбу. В частности Ребел Уилсон проходит 10 тысяч шагов в день.

"Готовлюсь к большой неделе. Эта неделя была очень загруженной. Но я вставала очень рано три дня подряд (в 6 часов) и отправлялась на пробежку. Даже пробежать несколько 100-метровых спринтов — уже хорошо, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений. Хотя мой "спринт", вероятно, покажется кому-то еще медленной пробежкой. Но я горжусь собой и теперь нахожусь всего в трех килограммах от своего целевого веса",— пишет актриса под фото с утренней пробежки.



