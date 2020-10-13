В Британии возобновили съемки "Бэтмена" после излечения Роберта Паттинсона от коронавируса

В британском Ливерпуле возобновили съемки нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ранее актер был отправлен на карантин из-за коронавируса. Об этом пишет Mirror.

Съемочную группу заметили у Зала святого Георгия в Ливерпуле, где снимали сцену похорон. Массовка несла венки, а Роберт выглядел изможденным и несчастным. Папарацци даже отметили, что он стал походить на своего героя – вампира Эдварда Каллена из фильма "Сумерки".

Появление Роберта на съемочной площадке произошло после того, как Warner Bros. объявили о переносе выпуска фильма на 2022 год.

Фильм от режиссера Мэтта Ривза должен был выйти 25 июня 2021 года, потом его премьеру перенесли на 1 октября 2021 года из-за пандемии коронавируса, но и этого оказалось недостаточно.

Все фото: Splashnews

Новый "Бэтмен" расскажет о Брюсе Уэйне, который второй год противостоит бандитам в городе Готэм. Его первым противником станет Загадочник, роль которого исполнит Пол Дано ("12 лет рабства", "Пленницы"). Роль Пингвина исполнит Колин Фарелл "Залечь на дно в Брюгге", а Женщиной-кошкой станет Зои Кравиц ("Маленькая большая ложь").

Новый "Бэтмен" станет первым фильмов из новой трилогии Мэтта Ривза, также будет снят сериал-спин-офф, посвященный полицейскому управлению Готэма, который выйдет на американском потоковом сервисе HBO Max.