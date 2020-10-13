Грядет разговор: королева Елизавета ІІ вызвала в Великобританию принца Гарри

Несмотря на то что Меган Маркл и принц Гарри уже долгое время живут в США и даже приобрели там дом, королева Елизавета II все еще имеет влияние на своего внука и следит за его жизнью. Недавно стало известно, что Ее Величество вызвала принца Гарри в Великобританию для серьезного разговора. Об этом пишет Marie Claire.

Она даже распорядилась подготовить к его приезду коттедж Фрогмор, в котором Гарри жил с семьей после свадьбы и дорогостоящий ремонт которого вызвал негодование общественности. По словам инсайдеров, принца ожидают в ближайшие несколько недель.

Причиной желания королевы встретиться с внуком могли стать его политические высказывания. Принц Гарри, как член королевской семьи, не может комментировать политические процессы и делать политические заявления.

Источники утверждают, что британские монархи недовольны высказываниями Гарри о политических событиях в США, а именно его обсуждениями предстоящих президентских выборов в эфире канала ABC. Помимо этого, Елизавета II планирует обсудить с внуком вопрос его американской визы.

Интересно, но Меган Маркл и малыша Арчи в Британии не ждут. Их имена не упоминались. Гарри придется после прибытия две недели провести в карантине, но в Виндзоре уверены, что в коттедже достаточно места, чтобы он с бабушкой соблюдал необходимую социальную дистанцию.