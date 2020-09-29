"Парочка лицемеров". Меган Маркл и принц Гарри покажут свою жизнь в реалити-шоу

Герцоги Сассекские приняли решение поучаствовать в шоу о своей жизни

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали согласие на участие в реалити-шоу, которое покажет жизнь герцогов Сассекских изнутри. Внук королевы Елизаветы II и его супруга уже подписали контракт со стриминговым сервисом Netflix. По информации зарубежных СМИ, за жизнью Меган и Гарри будут следить камеры в течение трех месяцев!

Инсайдер комментирует, что проект будет "сделан со вкусом", сообщает The Sun. Преимущественно, камеры будут освещать благотворительную деятельность членгов королевской семьи Великобритании..

Сообщается, что Меган хочет показать себя "настоящую", преданную своей работе и поступкам на благо людей.

Примечательно, что редактор британского журнала Majesty Ингрид Сьюард уже назвала герцогов "парочкой лицемеров". Ведь целью их переезда в США якобы было то, что они устали от публичности.